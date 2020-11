PS5 : Les SSD additionnels incompatibles au lancement

À quelques jours de l'arrivée des consoles next-gen, la question des capacités et solutions de stockage de ces dernières paraît plus importante que jamais. De son côté, Sony vient de rappeler que les premiers acheteurs de PS5 vont initialement faire avec l'espace disponible sur le SSD de la console.

Mark Cerny, l'architecte de la PS5, l'avait indiqué lors de sa présentation technique de la PS5 en mars dernier (vidéo disponible ci-dessus), et l'information est désormais officielle : à son lancement le 19 novembre prochain, la PS5 sera incompatible avec des SSD additionnels.

Même si la console est équipée d'un emplacement destinée à accueillir des SSD M.2 censés augmenter sa capacité de stockage, cet emplacement ne sera pas exploitable initialement. Sony a en effet confirmé au site The Verge que cet emplacement, et donc la compatibilité avec des SSD third party, est "réservée pour une mise à jour à venir."

Précisions attendues

Aucune indication ne permet pour l'instant de savoir quand la possibilité d'ajouter un SSD supplémentaire à la PS5 sera activée par Sony. En mars dernier, Mark Cerny déclarait que cette mise à jour surviendra "un peu après" le lancement, sans plus de précision. Il invitait au passage les premiers acquéreurs de PS5 d'attendre des nouvelles de la part de Sony avant d'installer un SSD M.2 dans leur console.

D'après The Verge, les fabricants de SSD M.2 n'ont pour l'instant pas pu tester la compatibilité de leurs produits avec la PS5. Deux d'entre eux lui ont par ailleurs indiqué que Sony n'a pas encore lancé de programme de test de ces SSD M.2 les impliquant.

Pour rappel, les utilisateurs de PS5 disposeront de moins de 670 Go pour stocker les jeux PS5 et PS4 sur le SSD de la console. Et seuls les jeux PS4 pourront être lancés sur PS5 depuis un SSD externe.

Que pensez-vous de cette situation ? Auriez-vous aimé pouvoir ajouter un SSD M.2 à votre PS5 dès son lancement ? Estimez-vous à l'inverse que l'espace de stockage proposé par la console suffit ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.