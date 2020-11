PS5 : Godfall dévoile la durée de son exclusivité, une version Xbox Series au printemps ?

À l'aube de l'an 2020, pour les jeux c'est plus l'même deal : alors que les contrats d'exclusivité faisaient il y a encore quelques années les joies des constructeurs de l'industrie, l'heure n'est plus la fidélité, et il faut souvent se contenter de privilèges limités dans le temps.

C'est entre autre le cas de Godfall, l'action -RPG aux armures scintillantes et au loot pléthorique, qui occupe le poste symboliquement stratégique de tout premier jeu annoncé officiellement sur PlayStation 5, excusez du peu.

Au printemps de sa vie

Également prévu dès le départ pour tourner sur PC, le tout premier jeu du studio jeu Counterplay Games laissait tout de même planer une aura de mystère sur son éventuelle disponibilité chez Jules-de-chez-Smith-en-face. Mais le brouillard se lève en partie aujourd'hui, à la faveur d'une bande-annonce de lancement, qui vient préciser les contours de l'exclusivité PS5 du jeu :

[Godfall] ne sera pas disponible sur d'autres consoles au moins jusqu'au 12 mai 2021.

La nouvelle console de Sony étant disponible dès le 12 novembre prochain dans les pays les plus chanceux et les plus stratégiques, Godfall s'offre donc au minimum six mois d'exclusivité console sur PS5, bien que rien ne permette pour le moment d'affirmer qu'un portage sur Xbox Series soit à l'ordre du jour.

Mais si l'aventure en armure profitera bien des fonctionnalités haptiques et exclusives de la DualSense, son statut de "premier jeu" pour le jeune studio laisse à penser qu'une version Xbox Series ne serait évidemment pas de trop pour penser sereinement à la suite...

Disponible dès le 12 novembre sur PC, Godfall arrivera au lancement de la PS5 le 19 novembre prochain.