Godfall : Le producteur explique les avantages de la version PS5 grâce au retour haptique

Si la liste des jeux disponibles au lancement de la PlayStation 5 s'est quelque peu réduite suite au report de Destruction AllStars, les amateurs de sensations fortes et de retour haptique pourront tout de même jeter leur dévolu sur l'action RPG Godfall, comme l'explique aujourd'hui le développeur Counterplay Games.

À voir aussi : Darkest Dungeon 2 en accès anticipé sur Epic Games Store, sortie prévue en 2021

Certes, le jeu de loot aux armures scintillantes croisera également le fer sur PC, mais la version PS5 promet d'exploiter les nouvelles fonctionnalités de la console next-gen selon Sony, à commencer par les fameux retours haptiques de la DualSense :

Nous avons ajusté le retour haptique à chaque classe d'armes et nous l'avons également adapté à chaque attaque pour obtenir l'effet désiré. Avant de disposer du retour haptique de la manette DualSense, on ne pouvait que voir le rythme des combats au corps à corps de Godfall. Maintenant, on peut aussi le ressentir. Les joueurs peuvent porter jusqu'à deux armes à la fois, et pouvoir sentir une vraie différence quand on passe d'une classe d'arme à une autre. Les Doubles lames sont rapides et maniables, alors que le Marteau de guerre est puissant et lourd.

Tu ne le sais pas encore mais...

S'il ne sera évidemment pas possible de jouer avec une DualSense dans chaque main, les joueurs pourront tout de même changer encore et encore de stratégie, afin de défaire proprement les gigantesques monstres qui vous feront face. À en croire le producteur Dick Heyne, il ne faut pas s'attendre à un parcours de santé :

Les joueurs pourront reprendre le combat bien plus rapidement grâce au SSD de la PS5. Si vous mourez au combat, vous vous relevez immédiatement grâce aux temps de chargement quasi instantanés. Vous ne parviendrez sans doute pas à battre tous les ennemis du premier coup. Nous ne voulions donc pas que la mort devienne une punition, mais plutôt une chance d'apprendre et de s'améliorer.

Si la mort ne vous effraye pas, vous pourrez vous essayer à la dure réalité de Godfall dès le 19 novembre sur PS5. Les joueurs PC pourront quant à eux looter dans la joie et l'allégresse dès le 12 novembre.

[Source]