The Game Awards : Godfall, une nouvelle licence s'annonce pour fin 2020 sur PS5 et PC

A chaque lancement d'une nouvelle console, de salon ou portable (bon, ça, c'était avant), il faut reconnaître à Sony l'envie de profiter du changement d'ère pour mettre en avant de nouvelles licences. Et cela tombe bien, puisque la PlayStation 5 ne fera vraisemblablement pas exception.

Lors de la cérémonie des Game Awards qui nous aura tenue éveillée jusqu'au bout de la nuit, nous avons ainsi pu découvrir pour la première fois Godfall, une toute nouvelle licence d'ores et déjà annoncée sur PS5. Fruit de la collaboration entre le studio Counterplay Games et l'éditeur Gearbox Publishing, cet action-RPG divin (ou blasphémateur, au choix) vous mettra dans la peau de divinités aux armures saillantes et brillantes, prêtes à se lancer dans une guerre millénaire, juste pour déclencher l'apocalypse, comme ça, avant le déjeuner.

Et si nous autres mortels n'avons vraisemblablement pas les mêmes valeurs, nous pouvons toutefois vous affirmer que cet action-RPG qui se jouera aussi bien en solo qu'en coopération (jusqu'à trois) mettra l'accent sur le combat en mêlée et le loot. Vos victoires contre de terribles et gigantesques boss, en témoigne l'hydre tricéphale de cette première vidéo, seront ainsi récompensées par de nouvelles pièces d'armures.

Cette mécanique de loot sera vraisemblablement repensée pour être au coeur de Godfall, comme l'explique le le boss de Counterplay Games Keith Lee :

Nous voulons alimenter cette aspiration à aller chercher la prochaine pièce d'équipement de votre personnage : nous prévoyons donc de fournir beaucoup de loot aux joueurs pour assurer un impact significatif sur le gameplay et les différents styles de jeu.

Prévu pour la fin de l'année 2020, Godfall se lancera sur PlayStation 5, mais aussi sur PC via l'Epic Games Store.