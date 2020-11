Ubisoft annonce le report d'un autre jeu pour 2022... dans le meilleur des cas

Alors que le géant français de l'industrie s'apprête une nouvelle fois à faire feu de tous bois en cette juteuse fin d'année, même confinée, les retards continuent de s'accumuler pour les futurs titres d'Ubisoft, non sans parfois coller aux oeuvres dont ils sont tirés.

Vous avez sans doute eu le temps de les oublier, et pour cause : en 2009, James Cameron sortait au cinéma un certain Avatar, aussitôt adapté en jeu vidéo avec le résultat que l'on sait. Près d'une décennie plus tard, le cinéaste continue de porter son projet de trilogie opposant les méchants aux gentils, et c'est ainsi en toute fidélité qu'Ubisoft avait dès 2017 annoncé le développement d'un nouveau jeu Avatar, pour coller à la sortie d'Avatar 2.

Ah l'batard 2 !

Mais rien ne semble vouloir se dérouler selon les plans des uns et des autres, et l'arrivée inopinée d'un ennemi microscopique et viral n'arrange en rien la situation des deux parties. La semaine dernière, le Français était déjà contraint de reporter les sorties de Far Cry 6 et de Rainbow Six Quarantine, quand bien même ce dernier aurait avec un tel titre parfaitement surfé sur l'actualité.

Lors d'une conférence téléphonique à laquelle ont pu assister nos confrères de Gamespot, Ubisoft a ainsi annoncé le report de sa nouvelle adaptation vidéoludique à l'année fiscale 2022-2023, ce qui signifie que le prochain jeu du studio Massive Entertainement, qui a récemment livré The Division et The Division 2, ne sortirait pas avant le mos d'avril 2022, dans le meilleur des cas. Depuis son annonce en février 2017, rien n'a filtré sur ce nouveau jeu Avatar : ni teaser, ni gameplay, ni plateforme, et encore moins de date de sortie.

Vous voici donc au parfum : si tant est qu'Avatar 2 pique encore votre curiosité, il faudra pour le moins se montrer très, très patient... Le film est quant à lui toujours attendu pour le 16 décembre 2022, si tout va bien.