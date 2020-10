Ubisoft repousse les sorties de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine

Dans son rapport financier le plus récent, couvrant le dernier semestre écoulé, l'éditeur d'Assassin's Creed a parlé chiffres, bien entendu, mais a aussi fait quelques annonces en lien avec la pandémie de COVID-19

Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine se voient tous deux décalés à l'année fiscale 2021-2022, ce qui veut dire qu'ils sortiront entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Le premier était prévu pour le 18 février prochain et le deuxième pour l'année fiscale en cours.

Les raisons du report sont données par Frédérick Duguet, le directeur financier d'Ubisoft, après qu'il a qualifié les six premier mois de 2020-2021 de "période de surperformance", avec plus de 100 millions de joueurs uniques et un net booking qui dépasse les attentes.

Le deuxième trimestre a été une nouvelle période de surperformance pour Ubisoft, portée par l'attractivité et la profondeur de notre portefeuille diversifié de franchises, et par notre large gamme de services Live. Cette excellente dynamique a permis de délivrer une rentabilité record sur le premier semestre. Nous sommes fiers de nos équipes, qui ont fait preuve d'une implication et d'une résilience extraordinaires dans cette période exigeante, une grande majorité de nos développeurs continuant de travailler de chez eux. Elles ont livré à une cadence élevée des services et des contenus Live exceptionnels tout en développant le line-uple plus ambitieux de l'industrie. Nous continuons d'envisager l'année avec confiance et nous sommes impatients que les joueurs découvrent nos jeux. Cela commence aujourd'hui avec Watch Dogs : Legion, qui bénéficie de notes solides. Il sera suivi par Assassin's Creed Valhalla, l'un des plus grands titres grand public de cette fin d'année, et par la fraîcheur et la légèreté de notre nouvelle marque, Immortals Fenyx Rising. Nos jeux devraient pleinement bénéficier de notre forte présence au lancement très attendu de la nouvelle génération de consoles.



Profitant de cette forte dynamique et bien que nous ayons déplacé Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine en 2021-22 pour exploiter leur plein potentiel dans le contexte des défis de production causés par la COVID-19, nos nouveaux objectifs de résultat opérationnel non-IFRS2020-21 restent dans la fourchette fixée en mai dernier. Le fait de pouvoir maximiser la valeur à long terme de nos marques tout en maintenant des objectifs financiers solides souligne la nature de plus en plus récurrente de nos revenus, la force de notre portefeuille de franchises, la confiance dans nos sorties de fin d'année et la dynamique actuelle de l'industrie.

La pandémie oblige donc Ubi à prendre son temps. Gageons que ce temps supplémentaire sera bénéfique aux développements et que cela donnera plus d'air à Watch Dogs Legion, sorti ce jeudi 29 octobre 2020, Assassin's Creed Valhalla, qui arrive le 10 novembre et Immortals Fenyx Rising prévu pour le 3 décembre.