Mass Effect : Le casting se réunira pour le N7 Day

En fin de semaine, les fans de Mass Effect célèbreront la saga de BioWare, en particulier la trilogie qui s'est achevée en 2012 - Andromeda n'ayant pas vraiment connu le même succès. Et une surprise les attend

Vous le savez probablement, comme le 4 mai a été choisi pour Star Wars (May the Fourth), le 7 novembre est lui lié à Mass Effect (parce que N7, grade de Shepard, et November 7). Cette année, les célébrations vont prendre une tournure intéressante. Les acteurs ayant prêté leur voix au personnage principal (Jennifer Hale pour la version féminine et Mark Meer pour l'homme) ont révélé un événement spécial.

Comme ils l'indiquent tous deux, un panel se tiendra ce samedi 7 novembre à partir de 20h00 heure française et une bonne partie des acteurs et actrices de la trilogie sera présente à leurs côtés - mais pas Yvonne Strahovski, je vais pleurer. On imagine que les retrouvailles seront fort joyeuses.

Pourquoi cette réunion cette année, aux côtés des scénaristes Karin et Patrick Weekes ? On pourra évidement regarder dans le dossier fuites, rumeurs, et classifications des derniers mois pour se remémorer la probable existence d'une Mass Effect Legendary Edition, qui ne serait autre qu'une compilation de remasters des trois premiers volets. Et si elle était annoncée à ce moment-là ? On peut toujours rêver. TOU-JOURS.