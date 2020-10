Halo Infinite perd un de ses principaux responsables

La première présentation du gameplay de Halo Infinite et l'annonce quelques jours plus tard du report de la sortie du jeu ont montré que le développement de ce qui était initialement un jeu de lancement des Xbox Series X/S n'est pas un long fleuve tranquille. Plusieurs mois plus tard, la situation ne s'est visiblement pas arrangée.

Chris Lee, un des responsables de 343 Industries et superviseurs de Halo Infinite (et accessoirement personne qui avait laissé glisser l'existence de plusieurs consoles Xbox next-gen lors de notre présentation de Halo Infinite en sa compagnie), vient d'annoncer ne plus travailler sur le très attendu FPS (déclaration faite au site Bloomberg) :

J'ai quitté le projet Halo Infinite et cherche désormais de nouvelles opportunités (professionnelles). Je crois en l'équipe et je suis confiant qu'ils proposeront un grand jeu. C'est le bon moment pour moi de quitter le projet. Des suites des mauvais premiers retours de la presse et du public reçus par Halo Infinite, Chris Lee avait été écarté de la réalisation de Halo Infinite. À sa place, Microsoft a fait venir une personne pour chapeauter la partie solo (Joe Staten, un nom que les fans de Halo connaissent bien) et une autre pour s'occuper du multijoueur (Pierre Hintze, qui était jusqu'alors producteur exécutif en charge de la licence Halo).

Halo... It's Lee

À noter que ce départ de Chris Lee de Halo Infinite ne signifie pas son départ de Microsoft. En effet, le géant américain a confirmé qu'il est toujours employé de Microsoft et l'a remercié "pour tout ce qu'il a fait pour Halo Infinite jusqu'à présent."

Cette situation alors que Halo Infinite est en développement depuis plusieurs années ne peut pas être perçu comme un signe particulièrement encourageant. Divers bruits de couloir parlent d'une situation chaotique en interne à différents niveaux.

Ces changements à la tête de l'équipe en réaction aux critiques laissent entendre que le jeu subit des modifications profondes. Aux dernières nouvelles, Halo Infinite est désormais prévu pour 2021. Reste maintenant à voir si les nouvelles aventures de Master Chief seront prêtes avant la fin de l'année prochaine.

