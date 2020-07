Halo Infinite : Nos impressions et infos après une présentation en compagnie des développeurs

Dans la foulée du Xbox Games Showcase d'hier soir, nous avons pu assister à une présentation commentée de la toute première démo de gameplay de Halo Infinite. En plus de voir à nouveau le jeu tourner, cela nous a permis d'en apprendre plus au sujet de ce très attendu et désormais controversé FPS.

Hier soir, nous avons donc pu assister à une présentation de Halo Infinite et prendre part à une session de questions-réponses en compagnie de Chris Lee, le responsable de 343 Industries, le directeur de la création associé Paul Crocker et le responsable du design Jerry Hook.

Malgré des questions de journalistes soigneusement sélectionnées par Microsoft, de nombreux sujets ont été abordés au cours de cette présentation en ligne. Nous vous proposons donc de découvrir les dernières informations au sujet du jeu dans notre vidéo ci-dessus.

Parmi les sujets abordés se trouvent le rôle du PNJ humain dans l'aventure, la structure de la campagne et son côté monde ouvert, le grappin, les éléments qui relient ce nouvel épisode à Halo 5 : Guardians et aux précédents jeux Halo, éventuelles différences de gameplay entre les versions Xbox One et Xbox Series X du jeu, etc.

En grand fan de la coopération en local dans les précédents Halo, votre serviteur n'a pu s'empêcher de poser une question concernant la coop. Les fans de Halo de la première heure seront donc ravis d'apprendre que la coop en écran partagé sera de retour et qu'il sera possible de faire l'intégralité de la campagne à quatre en coopération. Que les quatre joueurs ne s'attendent cependant pas à incarner chacun un personnage différent (comme le "Pilote" par exemple). Tout le monde dirigera Master Chief comme dans les deux premiers Halo.

À noter également qu'à une question demandant s'il existerait des différences entre les versions Xbox Series X et Xbox One du jeu, Chris Lee a laissé glisser que le jeu était fait pour tourner sur "tous les appareils Scarlett." Sachant que Scarlett est le nom de code des Xbox next-gen, dont la Xbox Series X, le fait qu'il parle au pluriel est une nouvelle preuve que la Xbox Lockhart existe bel et bien.

À l'issue de cette première présentation, Halo Infinite laisse donc avec un sentiment partagé. D'un côté, l'envie de découvrir cette nouvelle aventure est là et le gameplay a l'air d'être dans la plus pure tradition des Halo. De l'autre, la réalisation du jeu ne fait, à première vue, pas honneur à la Xbox Series X. Il va désormais falloir attendre de prendre le jeu en main pour avoir un avis plus tranché.

Pour rappel, Halo Infinite est prévu sur Xbox Series X, Xbox One et PC pour le jour de lancement de la Xbox Series X (en novembre prochain ?).

Que pensez-vous de Halo Infinite jusqu'à présent ? Certaines informations vous ont-elles rassurés ? Redoutez-vous certaines choses ? Videz-votre sac comme Master Chief vide ses chargeurs dans les commentaires ci-dessous.