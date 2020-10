Mortal Kombat 11 : Rambo fait sa guerre, avec sa voix française, dans un trailer de gameplay

La semaine dernière, Warner Bros. et NetherRealm Studios ont annoncé, à la surprise quasi-générale, que John Rambo rejoindra prochainement le roster déjà bien fourni de Mortal Kombat 11. Il est désormais temps de voir le vétéran du Vietnam en action.

Warner Bros. Games vient de diffuser une nouvelle bande-annonce de Mortal Kombat 11 entièrement dédiée à John Rambo, personnage du Kombat Pack 2 qui rejoindra le roster du jeu de combat en parallèle à la sortie de Mortal Kombat 11 Ultimate le 17 novembre prochain.

Dans la version du jeu en anglais, Sylvester Stallone ne s'est pas contenté de prêté ses traits à Rambo. Il double également l'ancien militaire qu'il incarne au cinéma depuis 1982. Et pour la version française du jeu, Warner Bros. Games a à nouveau fait les choses bien.

En effet, l'éditeur américain a confié le rôle à Alain Dorval, comédien qui double Sylvester Stallone depuis les années 70. Histoire de vous permettre de profiter des deux doublages, les versions anglaise et française de la bande-annonce sont disponibles ci-dessus.

Comme le montre la vidéo, Rambo s'en sort très bien à mains nues mais peut également utiliser ses célèbres couteau et arc. Pour ce qui est de son apparence in-game, Rambo disposera de skins inspirées de Rambo, Rambo 2 : La Mission et Rambo III. Les joueurs les plus fans du militaire post-traumatisé noteront quant à eux que sa Fatality ici présentée est inspirée d'une scène de John Rambo.

Pour rappel, Mortal Kombat 11 Ultimate est prévu pour le 17 novembre prochain sur Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia. Les premiers possesseurs de PS5 pourront quant à eux se le procurer le jour de la sortie de la console, le 19 novembre. Et comme indiqué précédemment, les possesseurs et nouveaux acheteurs de l'édition originale de Mortal Kombat 11 sur PS4 et Xbox One pourront télécharger gratuitement la mise à jour technique PS5-Xbox Series X/S.