PS5-Xbox Series X : Des jeux Mortal Kombat et Injustice prévus

Ce n'est pas parce que AT&T cherche à vendre sa filiale Warner Bros. Interactive Entertainment que la vie s'est arrêtée au sein des studios qui composent ce groupe. Fort du succès de ses jeux, son studio spécialisé en jeux de combat prépare déjà l'avenir.

Une offre d'emploi récemment publiée sur le site de Warner Bros. Games explicite clairement les intentions de NetherRealm Studios vis-à-vis de la prochaine génération de consoles. En effet, le studio de Chicago explique chercher un "principal software engineer" et ne laisse pas de place au doute quant à la teneur de la mission liée à ce poste :

NetherRealm, une division de WB Games Inc., cherche un principal software engineer en charge des graphismes afin que ce dernier mène la vision graphique des licences Mortal Kombat et Injustice sur les consoles de prochaine génération.



En tant que principal graphics engineer, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ingénieur en chef et le reste de vos collègues sur le développement d'une technologique graphique à la pointe sur PS5 et Xbox Series X.Les licences et plates-formes concernées sont toutes indiquées noir sur blanc. Impossible cependant de savoir à quel horizon ces deux séries débarqueront sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Mortal Kombat 11 est un carton, Injustice 2 s'est très bien venu. De plus, les deux séries arrivent régulièrement à créer l'événement avec leur DLC et elles ont toutes deux réussi à se créer une scène eSport animée. Il est donc logique que Warner Bros. Games ne s'arrête pas en si bon chemin.

Warner tiendra son événement DC FanDome en août prochain. Ce dernier sera-t-il le théâtre d'une annonce concernant l'avenir d'Injustice ? Il s'agit là encore de quelque chose impossible à affirmer pour le moment.