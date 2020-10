DiRT 5 s'annonce aussi au lancement de la PS5 : Sensation haptiques, 4K et 120 FPS

C'est peu dire que les fans de rallye et de bains de boue guettent la sortie de DIRT 5, qui s'est depuis quelques semaines dévoilé sous à peu près toutes les coutures en faisant partie des tous premiers titres jouables sur Xbox Series X, et nous n'avons évidemment pas manqué de vous en faire profiter. Et la concurrence, dans tout ça ?

Un temps prévu pour 2021, les versions "next-gen" du prochain jeu de course de Codemasters avaient finalement pris un raccourci pour franchir à temps la ligne d'arrivée, et s'annoncer à la sortie des Xbox Series X et S le 10 novembre prochain.

Mais comme la discipline oblige à la collaboration pour ne pas finir dans le décor, les développeurs ont semble-t-il passé la cinquième, puisque la simulation de dérapages contrôlés sera toute aussi présente pour la sortie de la PlayStation 5 sur tous les territoires, et débarquera donc le 12 ou le 19 novembre prochain, tout dépend de votre point de chute.

"L'or brille même dans la boue"

Et la bonne nouvelle ne s'arrête pas là, puisque Codemasters confirme la dimension cross-gen de DIRT 5, et les pilotes pourront donc s'affronter sur PS4 et sur PS5, sachant que la mise à jour d'une plateforme à l'autre se fera gratuitement. Les joueurs next-gen profiteront ainsi d'un jeu en 4K et à une fréquence confortable de 120 FPS (votre TV est-elle compatible ?).

Cerise sur le gâteau, les pilotes profiteront des sensations haptiques de la DualSense, qui nous promet depuis son annonce de pouvoir ressentir jusqu'au bout des doigts les différents revêtements des circuits qui vous entraîneront du Maroc à l'Italie en passant (à pied) par la Chine, et il nous tarde évidemment de découvrir ce supplément d'âme littéralement digital. Ceux qui précommanderont la version PS5 profiteront d'ailleurs de la Ford F-150 Raptor PreRunner et de ses dimensions quelque peu... démesurées ?

On récapitule donc : DIRT 5 arrivera le 6 novembre sur Google Stadia, PC, PS4 et Xbox One, le 10 novembre sur Xbox Series X et S, et le 19 novembre sur PS5. C'est simple, non ?