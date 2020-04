PS5 : Sony dévoile les premières images de la DualSense, sa nouvelle manette

En matière de manettes, Sony a depuis la PlayStation première du nom choisi de faire évoluer une formule classique mais efficace, en tablant à chaque nouvelle génération sur les acquis et forces de la précédente. Après quatre modèles de DualShock, il semble temps pour l'autre constructeur japonais d'entrer dans une nouvelle ère, au moins sur le plan sémantique.

À voir aussi : PS5 : La réaction de Phil Spencer à l'annonce des caractéristiques de la console

C'est donc en ce soir du 7 avril 2020 que Sony a sans crier gare levé le voile sur la nouvelle manette qui équipera la PlayStation 5 : la DualSense, qui se permet tout de même de conserver les initiales de la génération précédente. La famille, ça compte.

Les premières images disponibles dans notre galerie révèlent ainsi un contrôleur qui semble venu d'un futur où le design épuré l'a emporté sur le reste, et où la monochromie laisse la place à deux couleurs tranchées. Faut-il y voir un indice sur le look de la console, ou simplement une évocation de sa "dualité" ?

Comme Jim Ryan, à la tête de la division PlayStation, l'avait annoncé en octobre dernier, la DualSense sera équipée d'un "retour haptique", destiné à renforcer l'immersion en jeu, Sony estimant qu'il reste en la matière encore pas mal de travail :

En nous basant sur nos discussions avec les développeurs, nous nous sommes aperçus que le toucher intégré au gameplay, tout comme le son, n'avait pas fait preuve d'une attention particulière.

Les gâchettes adaptatives L2 et R2 pourront ainsi retranscrire physiquement la tension de certaines actions, comme celle d'une corde bandée avant de décocher une flèche, ou celle de vos roues qui accrochent à une flaque de boue. Les boutons L1 et R1 semblent avoir quelque peu gagné en épaisseur, mais Sony assure que la manette a été pensée pour paraître plus petite qu'elle n'en a l'air.

Le constructeur promet également de corriger l'un des gros points noirs de la DualShock 4, à savoir sa batterie, et assure que celle de la DualSense sera plus autonome, mais aussi plus légère. Le bouton "Share" cède sa place au nouveau bouton "Create", dont la fonction reste encore à préciser, bien que ce dernier permette comme l'ancien de partager du contenu en ligne.

La DualSense sera également équipée d'un micro intégré, mais profitera aussi de la technologie Tempest 3D AudioTech détaillée le mois dernier par Mark Cerny. Enfin, la barre lumineuse autrefois placée au-dessus de la manette se répartie désormais des deux côtés du touchpad, qui gagne visuellement en largeur.

Selon les mots de Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, le lancement de la PlayStation 5 est toujours prévu pour la fin de l'année 2020.

Que pensez-vous de cette nouvelle manette ? Son look vous séduit-elle ? Et qu'en attendez-vous ? Faites nous part de vos avis futuristes dans les commentaires ci-dessous.