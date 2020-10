Le studio de Crackdown 2 "enthousiaste" à l'idée de travailler sur les licences de Rockstar

Des informations apparues en ligne plus tôt cette semaine indiquaient que le studio écossais Ruffian Games avait été racheté par Rockstar Games. L'information a depuis été officialisée et commentée par les deux partis.

Ruffian Games est mort. Vive Rockstar Dundee. Le studio écossais ainsi que son nouveau propriétaire viennent de confirmer le rachat via un communiqué de presse. Dans ce dernier, Sam Houser, le co-fondateur de Rockstar Games et un des cerveaux derrière les cartons du groupe comme la série des GTA, a commenté la nouvelle :

Nous sommes ravis que Ruffian rejoigne la famille de Rockstar Games. L'équipe de Ruffian est un ajout talentueux aux studios mondiaux de Rockstar et nous avons hâte de travailler ensemble sur des projets à venir.

Pour certains employés de Ruffian, rejoindre les rangs de Rockstar boucle la boucle. Le co-fondateur de Ruffian Games, Billy Thompson, a par exemple travaillé sur les deux premiers Grand Theft Auto en tant que level designer (et d'autres membres de l'équipe ont planché sur des GTA ou des Manhunt). Et il s'est lui aussi exprimé au sujet de ce rachat :

Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de rejoindre l'équipe de Rockstar. Cela nous donne d'une part l'opportunité de travailler sur certaines des licences de divertissement parmi les plus populaires au monde, et d'autre part, l'investissement de Rockstar dans notre studio est un excellent signe de l'expansion continue du secteur du développement de jeux ici en Écosse.

À noter que Rockstar ne fait ici que renforcer sa présence en Écosse. Rockstar North, le studio derrière la série des GTA autrefois appelé DMA Design, est lui aussi basé dans le pays du kilt et de la cornemuse.

Des signes avant-coureur

Ce rachat n'est finalement pas si surprenant que ça. En effet, Ruffian Games travaille depuis plus d'un an avec Rockstar Games sur des jeux non-annoncés à première vue destinés aux nouvelles consoles et au PC. Ces nouvelles déclarations de Billy Thompson laisse en tout cas entendre que certains de ces titres en développement chez Ruffian Games/Rockstar Dundee sont issus de séries bien connues de l'éditeur américain.

La question qu'il est désormais possible de se poser concerne le rôle joué par Rockstar Dundee sur ces nouveaux jeux. Le studio écossais est-il le développeur principal sur l'un d'entre eux ou remplit-il un rôle de soutien aux côtés d'autres structures ? Pour info, Ruffian Games a développé des titres comme Crackdown 2 et 3 et a contribué au développement de jeux comme Kinect Star Wars ou encore Halo : The Master Chief Collection. À l'heure où sont écrites ces lignes, impossible de savoir précisément sur quoi planche Rockstar Dundee ni même quand ces projets seront annoncés.

Pour rappel, le journaliste américain Jason Schreier indiquait en avril dernier que GTA 6 est actuellement en développement chez Rockstar mais que le processus en était à ses débuts. Il est donc possible de se demander si Rockstar Dundee ne va pas être amené à contribuer à la création de ce titre pas encore annoncé mais d'ores et déjà très attendu.