GTA 6 serait le prochain jeu de Rockstar Games, premières infos sur son envergure

Chaque nouvelle production de Rockstar Games est extrêmement attendue et l'éditeur américain est généralement parvenu à repousser les limites de ce qu'il propose dans chaque nouveau titre. Pour le prochain épisode de son immensément populaire série Grand Theft Auto, Rockstar chercherait à faire les choses différemment. Et ces changements seraient motivés par de bonnes raisons.

D'après le toujours très fiable Jason Schreier de Kotaku, Grand Theft Auto VI serait le prochain jeu de Rockstar Games. Et ce dernier, qui en est au début de son développement, serait de moindre envergure comparé à GTA V ou Red Dead Redemption II. L'éditeur américain voudrait que GTA 6 soit un jeu de "taille mesurée" dans un premier temps avant de grandir via des mises à jour régulières. L'idée derrière cette stratégie serait de limiter le crunch et le stress des équipes.

Les révélations faites l'année dernière concernant les conditions de travail au sein des studios de Rockstar Games, comme de très longues périodes de crunch (semaines de travail extrêmement longues s'étalant sur de nombreux mois), auraient incité l'éditeur américain à revoir sa façon de faire. Et cela aurait des conséquences sur GTA VI.

Dans un article récemment publié sur le site américain Kotaku, le journaliste Jason Schreier se repose sur de récents témoignages d'employés des studios de Rockstar Games (et anciens employés ayant récemment quitté la société) pour évoquer les modifications récemment apportées aux conditions de travail que la société américaine impose ainsi qu'à sa culture d'entreprise.

Afin d'améliorer les conditions de travail et limiter au maximum le crunch, Rockstar veut désormais mieux prévoir en avance le contenu de ses jeux et éviter les modifications de dernière minute (dont Dan Houser, l'ancien vice-président de Rockstar Games, avait le secret). Et le premier jeu à être développé dans ces nouvelles conditions est GTA VI.

Pour Rockstar Games, l'intérêt d'une telle stratégie est double. D'un côté, proposer un GTA 6 de plus petite envergure dans un premier temps est un moyen d'améliorer la période de développement pour l'équipe du jeu. De l'autre, un jeu qui grandit au fil du temps est un moyen de faire passer les joueurs, y compris ceux qui ne sont pas nécessairement intéressés par GTA Online, à la caisse plus d'une fois. Les détails au sujet du jeu sont pour le moment bien trop peu nombreux pour juger la stratégie de Rockstar.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Rockstar Games n'a pas officiellement annoncé Grand Theft Auto VI. On ne sait donc pas quand ou sur quelles plates-formes il sortira. Il y a cependant fort à parier qu'il s'agit d'un jeu PS5, Xbox Series X et PC.

Si l'information relayée par Kotaku se confirme, que vous inspire cette stratégie de Rockstar Games ? Seriez-vous déçus si GTA 6 est, lors de sa sortie, plus "petit" que GTA 5 ?