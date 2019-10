Rockstar travaille avec Ruffian Games sur un titre "non-annoncé"... GTA 6 ?

Dans la vie comme dans les pièces de Molière, les jeunes premiers bataillent durant quelques actes pour réussir à éviter le mariage de raison pour que l'amour triomphe de l'adversité. Mais dans l'univers impitoyable du business, tout n'est pas forcément si facile...

Aujourd'hui, nous découvrons que le développeur écossais Ruffian Games est actuellement en phase de recrutement, ce qui est en soi une bonne nouvelle pour eux, mais que cet élargissement des effectifs vise à oeuvrer sur un "jeu Rockstar à venir" :

The team at @RuffianGames is #HIRING. They're looking for #engineers to work on unspecified titles for @RockstarGames.



Find out which roles are open on the Scottish Games Network https://t.co/u3ofuqNMmL pic.twitter.com/qeEIZlOOgc