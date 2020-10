Xbox Series X : La mise à jour Smart Delivery de Gears 5 comparée au jeu Xbox One S, les images

Comme nous vous l'indiquions dans notre dossier consacré à notre avis sur la Xbox Series X, nous avons pu découvrir la version mise à jour pour la next-gen de Gears 5. Nous vous proposons de voir ce que donnent ces améliorations techniques et de les comparer avec la version current-gen de base du TPS de The Coalition.

Il y a quelques jours, la Xbox Series X sur laquelle était installée la version Xbox One de Gears 5 a été invitée à télécharger la mise à jour 1.2.570 du jeu. D'un poids de 70,48 Go, cette mise à jour apporte les améliorations next-gen du jeu de The Coalition (une fois la mise à jour appliquée, Gears 5 occupe 72,4 Go).

Comme sur Xbox One X, la campagne de Gears 5 tourne en 4K/60 fps sur Xbox Series X (sur One et One S, le framerate de la campagne est limité à 30 fps). Les développeurs de The Coalition ont cependant apporté des améliorations supplémentaires à l'apparence du jeu. Ce qui saute aux yeux immédiatement est le travail effectué sur la lumière et les différents effets liés à cette dernière. Le jeu de tir bénéficie désormais entre autres améliorations de l'illumination globale en temps réel, d'une gestion des ombres améliorée, ou encore d'une augmentation des quantités de particules affichées à l'écran. Le rendu est véritablement saisissant dans certains environnements du jeu.

De la finesse (graphique) dans ce monde de brutes

Histoire d'avoir une idée de ce qu'apporte visuellement cette version Xbox Series X, vous trouverez ci-dessous des screenshots comparant cette nouvelle version au jeu tel qu'il apparaissait sur Xbox One S (cette console upscalant les jeux en 4K, les screenshots ont été pris dans ce format par la console). Pour info, les captures Xbox One S sont à gauche, tandis que les captures Xbox Series X sont à droite :

À noter également que Gears 5 tire lui aussi profit de l'architecture de la Xbox Series X en matière de temps de chargement. Ces derniers sont bien plus courts sur Xbox Series X qu'ils ne l'étaient sur Xbox One S. De plus, le jeu est évidemment compatible avec la fonctionnalité Quick Resume. Une partie de Gears 5 laissée en attente pourra être reprise en quelques secondes.

Pour rappel, la mise à jour Smart Delivery de Gears 5 pourra être téléchargée dès la sortie de la Xbox Series X (et donc de la Xbox Series S) le 10 novembre prochain. Et pour ceux que cela intéresse, les screenshots de Gears 5 sur Xbox Series X sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.