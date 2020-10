CONCOURS : Avec La Quotidienne, remportez votre édition de FIFA 21 sur PS4 et Xbox One !

La Quotidienne de Gameblog n'en est qu'à ses débuts mais on a déjà envie de vous gâter. Et en cette période, quoi de mieux qu'une bonne version de FIFA 21 ? Enfin non pas une, mais deux ! Attention... lisez bien ce qui va suivre pour tenter votre chance.

Un concentré de l'actualité gaming, JV et eSport, en vidéo, tous les jours, du lundi au vendredi et à la même heure : 18h30. Cette nouvelle émission est à suivre sur le site de Gameblog (ici donc) mais aussi sur notre chaîne YouTube. Elle est animée par votre fidèle serviteur, Alix Dulac (moi-même si vous suivez) mais aussi une fois par semaine par notre Thomas Pillon national. Les trois premiers épisodes sont d'ailleurs d'ores et déjà disponibles en replay.

Ce jeudi, La Quotidienne vous propose de participer à un jeu concours, le premier de l'histoire du programme.

Vous avez envie de chausser les crampons et d'offrir la Ligue des champions au PSG ? De monter votre équipe de rêve sur FUT ? De dribbler la terre entière dans Volta ? Tentez de remporter une édition PS4 et une édition Xbox de FIFA 21 avec notre concours Twitter. Pour participer, rien de plus simple :

Retweetez le post ci-dessous avec le hashtag #LaQuotidienne

Follow @Nanix95 et à @Gameblog

🎁 Concours 🎁



Pour fêter le lancement de #LaQuotidienne, @Gameblog vous offre la possibilité de remporter 2 jeux #FIFA21, une version PS4 et une XBox. Pour jouer:



✅RT ce post avec le hashtag #LaQuotidienne

✅Follow @Nanix95 et @Gameblog



TAS le 23/10. Bonne chance à tous ! pic.twitter.com/aj0lNubU7H - Alix Dulac (@Nanix95) October 16, 2020

Deux gagnants seront tirés au sort pour l'une et l'autre version mise en jeu de FIFA 21. Bonne chance et à vendredi prochain pour le tirage au sort, qui sera révélé dans La Quotidienne !