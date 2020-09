League of Legends Worlds 2020 : Cocorico, le PSG jouera le tour principal !

Les Worlds de League of Legends ont débuté vendredi dernier par la phase de play-in, phase de groupes qualificative pour le tour principal des Mondiaux. Actuellement en Chine, à Shanghai, comme le reste du plateau, le PSG, rebaptisé PSG Talon suite à son association avec une structure de Hong-Kong, s'est qualifié pour le Main Event, après avoir fini premier de son groupe ce dimanche.

Si le PSG voulait effacer le mauvais souvenir de son précédent passage sur League of Legends (lancement et arrivée en grandes pompes en 2016, échec sur la scène continentale et fin d'aventure en 2017), il ne pouvait pas mieux s'y prendre. Actuellement à Shanghai (Chine), le club de la capitale ou plutôt son pendant esportif y dispute les Worlds et le PSG a gagné le droit de prendre part au Main Event, autrement dit au tour principal, au bénéfice de sa première place du groupe B de la phase de play-in.

Fort de son association avec la structure hongkongaise Talon, fondée en 2017, le PSG... Talon (de son nom complet), a su déjouer les pronostics pour terminer en tête de sa poule. Déjouer les pronostics oui, car les Parisiens ne se sont pas rendus en Chine avec toutes leurs forces vives. En raison de problème de visa, le PSG avait dû "rafistoler" son effectif, en faisant appel à trois remplaçants (les titulaires bloqués devraient pouvoir rallier la Chine désormais et prendre part au tour principal).

Cela ne l'a pas empêché de créer la surprise dans le groupe B, en dominant les Mexicains de Rainbow 7, puis les favoris de la poule, LGD (avec qui le PSG est en partenariat sur Dota 2) et, enfin, en battant les Russes d'Unicorns of Love, avec qui les Parisiens étaient à égalité. Voilà le PSG directement qualifié (il était le premier à le faire d'ailleurs dans cette phase préliminaire des Worlds) avec les meilleures équipes du monde pour le Main Event, qui débutera ce samedi 3 octobre.