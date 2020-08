FIFA 21 présente ses nouveautés FUT et ses Icônes en vidéo

Après avoir pu découvrir les premières nouveautés de gameplay il y a quelques jours, auxquelles vous avez pu ajouter nos impressions manette en mains, l'occasion est venue de se pencher sur le mode le plus populaire de la licence foot d'EA Sports, qui promet du neuf pour FIFA 21.

FIFA Ultimate Team, c'est la raison pour laquelle de nombreux joueurs plongent chaque année. A lui tout seul, ce mode permet de passer des heures devant son écran que l'on ait vu passer la moindre seconde. Et c'est la même chose avec son argent, mais c'est une autre histoire.

Dans FIFA 21, FUT se veut plus social que jamais. Et pour cela, le mode se dote de FUT Co-op, qui permet de former des duos en ligne pour des matchs amicaux mais aussi en Division Rivals ou en clash d'Équipes face à l'I.A.. Votre progression individuelle récompensera aussi votre équipe. On pourra aussi compter sur de nouveaux événements, les Moments Déterminants dans la vie réelle pour que les statistiques de certains athtlètes s'ajustent dans le jeu. Plus besoin de qualifications pour les Division Rivals, des matchs contre l'I.A. aideront à déterminer votre niveau.

FUT Stadium, enfin, vous aidera à personnaliser tout ce qui concerne votre stade, de la déco aux effets pyrotechniques. Bien sûr, la vidéo ne pouvait se terminer l'annonce de nouvelles Icônes, ces joueurs de légende qui peuvent venir renforcer votre effectif avec leurs jambes de vingt ans, environ.

En plus du King Eric Cantona on trouvera :

Ashley Cole

Petr Cech

Samuel Eto'o

Philipp Lahm

Bastian Schweinsteiger

Fernando Torres

Nemanja Vidic

Xavi

Ferenc Puskas

Ces gentlemen, dont les visages apparaissent dans notre galerie d'images ci-dessous, s'ajoutent à une liste déjà longue comme des dizaines de Dream Teams.

FIFA 21 est attendu pour le 9 octobre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, plus tard sur PS5 et Xbox Series X.