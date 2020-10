Moon Studios : Le développeur d'Ori parle de son futur action-RPG en 3D

Lancé il y a maintenant une décennie par l'ex-Blizzard, Thomas Malher, le studio Moon est déjà parvenu à se faire une place dans le coeur des joueurs avec les deux premiers épisodes sylvestre d'Ori, dont les joueurs nomades profitent d'ailleurs depuis peu.

Mais après les superbes The Blind Forest et The Will of the Wisps, les autrichiens pensent depuis un certain temps à "l'après", puisque l'on sait depuis déjà plusieurs mois que le studio aspire à créer une nouvelle licence, en s'inspirant des séries Diablo, The Legend of Zelda ou des Souls.

Aujourd'hui, l'artiste Daniel van Leeuwen commence à dessiner les contours de cet action-RPG en 3D dans le colonnes de The Gamer, non sans prendre la peine de rester aussi vague que Hokusai :

Le nouveau projet sur lequel nous travaillons est un projet très différent d'Ori. Nous allons pouvoir y mettre beaucoup de choses qu'il n'était pas possible d'utiliser avant, simplement parce que c'est un jeu en 3D.



Nous avons encore quelques années devant nous, alors nous pourrons profiter des avancées des nouvelles consoles. Notre souhait est toujours de développer des titres qui se détachent, notamment grâce à leur dimension artistique.

Au vu du résultat plus que saisissant de leurs deux premiers jeux, espérons que Moon Studios parvienne effectivement à ses fins, et "révolutionne" (selon ses propres termes) le genre de l'action-RPG sur next-gen, à base de Ray-Tracing et de 4K qui va bien.

Seul problème : si les autrichiens poursuivent leur rythme de croisière et les cinq ans nécessaires aux deux chapitres d'Ori, il ne faudrait pas espérer les retrouver avant... 2025 ?