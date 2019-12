Moon Studios : Les créateurs d'Ori planchent sur un action-RPG révolutionnaire

Toujours en train de peaufiner Ori and the Will of the Wisps, Moon Studios ne compte pas prendre de vacances de sitôt. La petite société indépendante travaille simultanément sur son nouveau projet, dont on connaît maintenant la nature.

À voir aussi : The Game Awards : Ori and the Will of the Wisps nous émerveille et annonce sa date de sortie

C'est grâce à une offre d'emploi publiée sur Gamasutra que l'on apprend que Moon Studios est actuellement à la recherche d'un Senior Designer. L'annonce, qui précise que la compagnie recherche un profil autonome, affirmé et désireux de grandir au sein d'une collaboration saine, rappelle que la plupart des membres sont éparpillés à travers le monde et qu'il y a déjà une idée de ce qui arrive après la suite d'Ori and the Blind Forest.

Après avoir redéfini le genre Metroidvania avec les Ori, notre prochain objectif est de révolutionner l'action-RPG.

Le postulant, qui doit être expérimenté, doit également avoir une passion pour le RPG :

Vous aimez les Diablo, Zelda, Dark Souls et autre jeux du genre. Vous aimeriez avoir l'opportunité de travailler sur un RPG qui ose innover et repousser les limites que le genre a proposé aux joueurs jusqu'à aujourd'hui.

Si cela se montre pour l'instant trop abstrait pour permettre de définir les contours du projet, on sait qu'il faudra obligatoirement garder à l'oeil tout ce qui tournera autour de lui, tant l'équipe menée par Thomas Mahler et Gennadiy Koral est bourrée de talents.

On rappellera qu'Ori and the Will of the Wisps est attendu pour le 11 mars 2020 sur Xbox One et PC.

[Via]