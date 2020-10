TEST du casque HyperX Cloud Stinger Core Wireless : Du sans fil sans se ruiner... mais sans rêver

En août 2019, HyperX lançait le Cloud Stinger Wireless. Il renouvelle aujourd'hui l'opération avec un modèle très proche, mais issu de la gamme « Core » afin de toucher un public plus large grâce à une conception moins onéreuse et un tarif ajusté en conséquence. À moins de 90 euros - prix public conseillé - le Cloud Stinger Core Wireless est sans conteste l'un des modèles de marque et sans-fil les moins coûteux. La qualité est-elle malgré tout au rendez-vous ?

HyperX n'est clairement pas un nouveau venu dans le monde du casque-micro destiné aux joueurs et le catalogue « Cloud » est l'un des plus riches du marché depuis les Alpha jusqu'aux Revolver en passant par les Flight, les Orbit, les MIX ou les Stinger, plus d'une quinzaine de modèles se disputent ainsi les faveurs des joueurs. Le Cloud Stinger Core Wireless qui nous occupe aujourd'hui a bien sûr plusieurs atouts à faire valoir et le sans-fil n'est clairement pas le dernier. Avant de tester plus avant cette fonctionnalité, nous voulions aussi attirer votre attention sur la compatibilité d'un casque qui est parmi les premiers à être officiellement présenté comme un modèle PlayStation 5. La prochaine console de Sony figure ainsi à côté de la PS4 et du PC sur la boîte HyperX.

Conception un peu cheap... par rapport aux standards HyperX

S'il est souvent question de deux coloris pour les modèles HyperX, le Cloud Stinger Core Wireless ne semble pas devoir être commercialisé en version noire. Notre modèle dispose donc d'une robe intégralement blanche à l'exception des rembourrages, noirs, et de deux liserés bleus présents autour des oreillettes, comme pour reprendre la couleur PlayStation, mais ça reste très discret. Au premier coup d'oeil posé sur le Cloud Stinger Core Wireless, les choses semblent on ne peut plus classiques, mais un côté un peu cheap ressort du packaging avec un insert en plastique pas très pratique pour maintenir le casque en place

Cet insert retiré, la finition un peu cheap se confirme. Attention, il n'est pas question de dire que c'est un produit au rabais, mais on sent qu'HyperX a été dans l'obligation de rogner un peu sur ses standards de conception pour comprimer le tarif de son produit. De manière générale, on note surtout qu'HyperX va, une fois encore pour la gamme Core, immédiatement à l'essentiel : l'arceau central est en plastique et ne semble pas devoir se reposer sur une armature interne métallique. Il est plutôt souple et vient se poser confortablement sur le sommet du crâne grâce à son petit rembourrage. Un rembourrage dont on peut douter de la longévité.

C'est un problème récurrent sur les modèles dits « accessibles » : la mousse du rembourrage perd en élasticité et son efficacité se fait de moins en moins sentir sur la tête. Reste que la conception tout plastique du casque permet à HyperX de limiter considérablement le poids de l'ensemble : à 244 grammes, il constitue l'un des modèles sans-fil les moins lourds du marché... Là encore, c'est un plus pour le confort sur de longues sessions de jeu. Hélas, cette simplicité se retrouve au niveau des oreillettes qui sont elles aussi plutôt légères - un bon point - mais pas forcément aussi ajustables que des modèles concurrents. Dommage.

On regrette par exemple que les 12 crans pour ajuster la « hauteur » du casque ne soient pas davantage marqués et, surtout, qu'il ne soit pas possible de faire pivoter - même légèrement - les oreillettes pour ajuster leur positionnement. Officiellement, il s'agit d'un casque circum-aural, mais nouveau reproche, la taille des oreillettes nous semble un peu juste alors que nos pavillons ne sont pas forcément énormes, le rembourrage des oreillettes à tendance à venir se poser en partie sur nos oreilles plutôt qu'à les englober totalement. On perd en confort, évidemment, mais aussi en isolation phonique puisqu'un « jour » existe.

Du côté du microphone, on notera d'emblée l'absence de bonnette pour atténuer les bruits parasites, mais compte tenu de l'usage strictement « interne » du casque - il n'est pas destiné à être utilisé en extérieur - ce n'est pas bien grave. On notera aussi l'impossibilité d'escamoter le microphone : intégrée à une perche souple, il peut heureusement être « relevé » afin de ne pas être devant la bouche quand on joue en solo. À ce niveau, un petit cran permet de le bloquer en position haute : plutôt bien vu de la part d'HyperX. Enfin, il convient de noter que la partie accessoire est ici minimaliste : le constructeur ne livre qu'un dongle 2,4 GHz et un câble USB de recharge.

Polyvalent, sans-fil et doué pour la captation micro

Le Cloud Stinger Core Wireless est, comme son nom l'indique, un produit sans-fil. Attention, il est strictement sans-fil et vous ne pourrez pas vous en servir en le raccordant en USB : le câble USB évoqué précédemment ne sert bel et bien que pour la recharge. Une recharge qui s'effectue assez rapidement et autorise, une fois à 100%, une autonomie officielle de 17 heures. Autonomie que nous avons pu vérifier lors de nos essais : plutôt adeptes d'un volume sonore faible - notre environnement est calme - nous avons même atteint pratiquement 19 heures. Un bon point compte tenu du tarif du casque et de son poids, synonyme d'une batterie relativement modeste.

Nous l'avons dit, l'autre caractéristique très intéressante du casque est sa polyvalence et nous avons effectivement pu le faire fonctionner sans aucun problème aussi bien sur un PC que sur une PlayStation 4. Bien sûr, il faudra attendre encore un peu plus pour vérifier la compatibilité PlayStation 5, mais il n'y a pas de raison qu'HyperX nous raconte n'importe quoi à ce niveau. Dans tous les cas, il est nécessaire d'employer le dongle USB livré par le constructeur : la connectivité sans-fil ne passe effectivement pas par le Bluetooth, mais par du RF 2,4 GHz garant d'une meilleure stabilité et d'une latence parfaite. La portée est annoncée à 12 mètres et nous avons pu la vérifier également.

Hélas, dès la connexion du casque à la machine (PC comme PS4), on note un souffle omniprésent. Il n'est pas très fort, mais c'est un peu dommage quoique ce défaut se retrouve sur de nombreux modèles sans-fil « pas chers ». Autre reproche, en écoute musicale, on a le sentiment d'un son étouffé qui ne laisse pas les haut-médiums et les aigus s'exprimer pleinement. Cela dit, il ne faut pas trop en vouloir à HyperX dans la mesure où il s'agit avant tout d'un casque de gaming, il n'est pas destiné aux mélomanes. Dans les jeux, le résultat est déjà plus convaincant, même si cet « étouffement » reste perceptible dans les ambiances les plus feutrées.

Dès lors que les choses sont plus explosives, le Cloud Stinger Core Wireless est plus convaincant. On sent que le casque a d'abord été pensé pour les jeux d'action, les titres les plus nerveux. On regrette donc son relatif manque de polyvalence à ce niveau, même s'il reste très acceptable. De plus, HyperX a le bon goût d'offrir une captation micro plus que convenable. L'absence de bonnette n'est en rien un défaut et nos compagnons de jeu profitent d'une voix très claire, sans parasite ni déformation. Un bon point. Enfin, impossible de ne pas soulever un petit problème sur PC : on sent que le casque est pensé pour le monde console car le logiciel NGenuity ne saurait se comparer aux offres concurrentes.

À moins de 90 euros le casque-micro sans-fil capable d'une autonomie de plus de 17 heures, le Cloud Stinger Core Wireless est un produit tout à fait convenable. Évidemment, on en veut toujours plus et on est un peu déçus par l'étouffement que l'on peut observer dans une écoute plus « musicale ». On peut aussi regretter que les oreillettes ne viennent pas totalement englober les oreilles les plus grandes, mais en définitive, le produit d'HyperX fait très correctement le job. Il assure une sonorisation correcte dans les jeux et permet une bonne diffusion de notre voix à tous les coéquipiers. Une question reste cependant en suspens : la longévité des rembourrages qui ne nous semblent pas forcément à l'épreuve du temps.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Plutôt confortable sur de longues sessions de jeu

Microphone flexible et repliable aisément

Qualité de captation du micro très correcte

Autonomie de bonne facture, charge rapide

Compatibilité PC, PS4 et PS5 bien pratique

Le sans-fil 2,4 GHz efficace et confortable Câble de recharge trop court (50 cm)

Fonctionnement sans-fil obligatoire

Finitions un peu « cheap »

Casque qui n'englobe pas assez les grandes oreilles

Restitution audio un peu « étouffée »