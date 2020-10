Xbox Series X : Aaron Greenberg relativise le prix des jeux et vante le Smart Delivery

Quand bien même la nouvelle génération n'aurait pas encore pleinement démarré, le prix des consoles next-gen et de leurs jeux de plus en plus coûteux fait déjà débat parmi la communauté des joueurs, qui devrait selon le discours officiel avoir suffisamment épargné durant les derniers mois pour ne pas avoir à se plaindre. Interrogé sur le nerf de la guerre, Aaron Greenberg s'est une nouvelle fois exprimé sur le sujet.

Presqu'aussi sollicité qu'un porte-parole gouvernemental, le responsable du marketing Aaron Greenberg a récemment pris part au podcast Real Deal Xbox, en compagnie du très bavard Phil Spencer, pour aborder une nouvelle fois le sujet, et tenter de clarifier la situation.

Si l'intéressé précisait durant l'été que le modèle d'abonnement du Xbox Games Pass ne dégagerait des bénéfices que "sur le long terme", il a cette fois tenu à tordre le coup à l'idée qui voudrait que tous les jeux à venir sur Xbox Series X et S soient facturés comme ailleurs au prix fort :

Déterminer le prix d'un jeu est quelque chose de très complexe. Ce n'est plus comme avant, où chaque titre se lançait à un certain prix, et on n'en parlait plus. Nous avons lancé Ori and the Will of the Wisps à 30 dollars, Gears Tactics qui sort à la fin de l'année sera lancé à 60 dollars, State of Decay 2 à 40 dollars...

Greenberg ajoute que les jeux affichés à 70 dollars (et plus si affinité$) restent pour le moment une exception dans l'industrie, non sans en placer une pour 2K et le récent NBA 2K21, qui oblige les joueurs à se procurer l'édition Mamba Forever facturée 100 dollars pour profiter des ajouts de la Xbox Series X :

Il existe des exceptions, notamment dans le domaine des jeux de sport, qui arrivent avant cette nouvelle génération de consoles, et facturent aux joueurs les améliorations qu'elles offrent. C'est un peu compliqué.

Greenberg ne perd évidemment pas le Nord, et en profite ainsi pour rappeler l'offre d'abonnement maison, qui devrait selon lui calmer les ardeurs des joueurs peu attachés à la conservation de leurs jeux :

Est-ce que le prix compte vraiment lorsque vos jeux sont intégrés au Game Pass dès leur sortie, avec les ajouts du Smart Delivery ?

Nous vous laisserons évidemment répondre à cette interrogation dans les commentaires ci-dessous, en nous précisant si l'abonnement vous a en effet permis de réduire la facture. Reste à voir si ce que le responsable marketing qualifie "d'exception" ne va pas rapidement devenir... la règle.