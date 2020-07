Le Xbox Game Pass ne rapporte pas beaucoup d'argent pour le moment selon Aaron Greenberg

Même s'il est parfois tentant de réfléchir à court terme et ne penser qu'aux conséquences immédiates d'une situation, dans le jeu vidéo et de nombreuses autres industries, les investissements se réfléchissent souvent sur le long terme. Pour Microsoft, le Xbox Game Pass fait partie de ces projets aux retombées financières attendues plus tard.

Aaron Greenberg, le responsable du marketing des jeux chez Xbox, a récemment participé à l'émission What's Good Games diffusée sur YouTube. Au cours de cette dernière, le sujet du Xbox Game Pass et de sa rentabilité a été abordé. Microsoft doit évidemment dépenser des sommes importantes pour obtenir le droit de proposer des jeux d'éditeurs tiers dans le catalogue de son service.

Et si les chiffres ne sont pas communiqués publiquement, les sommes demandées par les éditeurs sont logiquement encore plus importantes lorsqu'il est question de jeux AAA de premier plan (comme un Grand Theft Auto V par exemple). Le Xbox Game Pass étant un service relativement récent, il est possible de se demander si Microsoft s'y retrouve financièrement vis-à-vis des dépenses effectuées pour proposer tous ces jeux.

Aaron Greenberg s'amuse des inquiétudes de certains joueurs et tient à les rassurer que Microsoft ne court financièrement aucun danger malgré les investissements effectués dans le Game Pass. Et s'il ne cache pas que le service ne rapporte pas beaucoup d'argent à son employeur pour le moment, ce dernier compte rentabiliser ses investissements sur le long terme :

Lorsque les gens ont l'impression que l'offre est très intéressante en termes de rapport qualité-prix, ils ont non seulement envie de continuer à utiliser votre service, ils ont également envie d'en parler à leurs amis. L'outil marketing le plus puissant est le bouche-à-oreille. [...]



Si vous allez toutes les deux dire à un de vos amis les plus proches "il faut que tu prennes le Game Pass !" cela est bien plus efficace que n'importe quelle stratégie marketing que je peux imaginer. De notre côté, nous voulons simplement augmenter toujours plus la qualité de l'offre de manière à ce que cela vous plaise et vous donne envie d'en parler à vos amis. Nous pensons que sur le long terme, c'est la chose à faire commercialement et que cela va porter ses fruits pour nous.



À court terme, oui, le Xbox Game Pass ne représente pas une stratégie menant à d'importants bénéfices. Mais nous pensons que sur le long terme, les choses termineront bien pour tout le monde.

Il est donc question de convaincre les joueurs de la qualité de l'offre proposée par le Game Pass avant de se soucier de sa rentabilité. Le service représente une nouvelle manière de consommer le jeu vidéo. Microsoft doit donc s'assurer que son service est rentré dans les habitudes de consommation avant de se soucier des bénéfices qu'il génère. Et le géant américain a les reins assez solides pour supporter cet investissement.