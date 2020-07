NBA 2K21 : Versions PS5 et Xbox Series X plus chères et "Smart Delivery" payant

2K Sports vient de révéler qu'une édition spéciale de NBA 2K21 rendra hommage à Kobe Bryant. Mais derrière l'annonce de cette édition spéciale et ses jaquettes se trouve des révélations au sujet de la politique tarifaire du jeu. Et cette dernière pourrait faire grincer quelques dents.

2K vient donc d'annoncer que NBA 2K21 aura, en plus de son édition standard, le droit à une Édition Mamba Forever avec des jaquettes à la gloire de Kobe Bryant. Il faut en effet employer le pluriel ici par ce que la jaquette Kobe Bryant ne sera pas la même sur PS4-Xbox One que sur PS5-Xbox Series X. Les deux versions sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

En parallèle à l'annonce de cet hommage, l'éditeur américain a communiqué les prix auxquels seront vendues les différentes versions de NBA 2K21. Il apparaît donc que l'édition standard du jeu de basketball sera vendue 70 euros sur PS4 et Xbox One et 75 euros sur PS5 et Xbox Series X (prix de vente conseillé de 2K).

Si cette précision ne fera certainement pas plaisir à tout le monde, l'autre annonce tarifaire de NBA 2K21 a elle aussi le potentiel de générer un certain mécontentement. En effet, 2K a indiqué que les joueurs qui achètent une version PS4 ou Xbox One et qui veulent passer sur la version PS5 ou Xbox Series X (et inversement) sans avoir à acheter le jeu deux fois, devront obligatoirement se procurer l'Édition Mamba Forever. Et cette dernière sera vendue au prix de 100 euros. Cela signifie donc que 2K demande aux joueurs de payer 30 euros pour bénéficier d'une système rappelant le Smart Delivery de Microsoft sur Xbox Series X (2K parle ici de "double-accès").

L'éditeur explique cependant que la version PS5 et Xbox Series X de NBA 2K21 bénéficiera de "graphismes imbattables, de chargements de deux secondes, de nouvelles fonctionnalités de gameplay et de modes de jeux étendus." S'il apparaît que 2K utilise ici ce contenu supplémentaire comme moyen de justifier la différence de prix, il convient de rappeler que les gens qui achèteront la Mamba Edition sur PS5 ou Xbox Series X pourront eux aussi télécharger "sans coût additionnel" la version inférieure sur PS4 ou Xbox One.

Faut-il voir cette annonce de 2K comme un signe annonçant que les jeux next-gen seront d'une manière générale vendus plus chers à leur sortie que ne le sont actuellement les jeux PS4 et Xbox One ? Impossible de l'affirmer de manière catégorique pour le moment. Il s'agit cependant d'une hypothèse qui ne peut plus être exclue.

