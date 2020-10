Xbox Series X : Microsoft promet de lister "bientôt" les jeux profitant du Smart Delivery

Alors que nous n'avons jamais été aussi près du coup d'envoi de la nouvelle génération de consoles, bien des mystères entourent encore certaines des spécificités des coûteuses machines que certains s'arrachent déjà. Pourtant, c'est promis : bientôt, nous saurons tout. Il serait peut-être temps, NON ?

À voir aussi : Xbox Series X : Rétrocompatibilité, Quick Resume, temps de chargement, notre avis

Et si vous pouvez profiter depuis quelques heures déjà des premiers tests menés par notre chimiste en chef Romain "M" via un dossier très complet sur notre première prise en main de la Xbox Series X, certains points restent encore à éclaircir.

La rétrocompatibilité semble d'ailleurs propice à un retour de la glose, la technique chère aux juristes médiévaux, et nous avons par exemple récemment appris que rien ne serait simple, puisque la Xbox One S ne proposera pas, par exemple, des améliorations dont profitent actuellement les possesseurs de Xbox One X. C'est la vie.

Aujourd'hui, Microsoft nous promet la lune ou presque, en précisant via un nouvel article posté sur le site officiel du constructeur que la liste complète des jeux profitant du système Smart Delivery sera dévoilée... d'ici la sortie de la console. Merci V12. L'auteur du message, Aaron Greenberg en profite d'ailleurs pour rappeler que la nouvelle génération de Xbox en accueillera quatre, se targuant ainsi de proposer "le line up de lancement le plus vaste de l'histoire du jeu vidéo", quitte à tirer un peu sur la corde.

En attendant de découvrir cette liste optimisée, vous pouvez toujours profiter de cette liste établie et tenue à jour par le même Romain suscité, parce que la vie est parfois bien faite, et que rien n'est trop beau pour vous, chers lecteurs.

Les Xbox Series X et S viendront siffler le coup d'envoi de la nouvelle génération le 10 novembre prochain, et il nous tarde comme vous de découvrir les premiers jeux, même cross-gen.