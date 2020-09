Xbox Series S : C'est officiel, pas d'améliorations Xbox One X pour les jeux rétrocompatibles

À la fin de la semaine dernière, nous vous relayions les propos de Digital Foundry à propos de la configuration de la Xbox Series S. D'après eux, cette dernière ne permettait pas à la console next-gen d'entrée de gamme de Microsoft de faire bénéficier aux jeux rétrocompatibles des améliorations dont ils disposaient sur Xbox One X. L'information a été confirmée mais les nouvelles ne sont pas entièrement mauvaises.

Des suites des fuites et de l'annonce de la Xbox Series S et de sa configuration la semaine dernière, les journalistes de Digital Foundry ont passé la machine en revue et en ont déduit qu'elle ne pourrait certainement pas faire tourner les jeux avec lesquels elle est rétrocompatible avec les mêmes améliorations techniques dont ils disposent actuellement sur Xbox One X.

La situation n'a cependant pas tardé à être clarifiée par le constructeur américain. Dans un communiqué transmis au site Gamespew, Microsoft a confirmé que les jeux rétrocompatibles tourneront bel et bien en mode Xbox One S sur Xbox Series S. Mais les choses ne se limiteront pas à ça :

La Xbox Series S a été conçue de manière à être la console next-gen la moins chère tout en étant capable de faire tourner les jeux de prochaine génération en 1440p et 60 images par seconde. Afin d'offrir l'expérience de rétrocompatibilité à la fois de la plus haute qualité et conforme aux intentions originales des développeurs, la Xbox Series S fait tourner la version Xbox One S des jeux rétrocompatibles tout en appliquant un texture filtering amélioré, des framerates plus élevés et stables, des temps de chargement accélérés et un HDR automatique.

Les jeux Xbox One et Xbox 360 qui avaient bénéficié d'améliorations spécifiques sur Xbox One X ne tourneront donc pas avec ces dernières sur Xbox Series S. Mais ils tourneront tout de même mieux que sur une Xbox One S grâce aux capacités accrues de la nouvelle console 100% jeu dématérialisé. Il ne serait en tout cas pas surprenant de voir des vidéos comparatives apparaître sur la toile une fois la Xbox Series S sur le marché.

Pour rappel, la Xbox Series S et la Xbox Series X seront commercialisées le 10 novembre prochain aux prix de 299 et 499 euros respectivement.

Que pensez-vous de cette situation ? Le fait que la Xbox Series S ne puisse pas faire tourner les jeux rétrocompatibles tels qu'ils fonctionnaient sur Xbox One X est-il véritablement déterminant à vos yeux ? Pensez-vous que les améliorations permises par la Series S compenseront suffisamment ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.