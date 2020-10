Xbox Series X : Rétrocompatibilité, Quick Resume, temps de chargement... notre avis en 4K

À un peu plus d'un mois de sa sortie mondiale, la Xbox Series X est arrivée chez Gameblog. Bien évidemment, nous n'allions pas garder pour nous notre avis sur la console "next-gen" de Microsoft. Dans les lignes qui suivent, vous allez donc pouvoir lire, et surtout voir, ce que propose la Xbox Series X. Quelques précisions doivent cependant être données avant de commencer.



Tout d'abord, l'embargo fixé par le constructeur américain fait que seuls certains aspects de la machine peuvent pour l'instant être abordés. En attendant de pouvoir découvrir les premiers jeux véritablement cross-gen ou next-gen, nous allons donc traiter avec vous les questions de la rétrocompatibilité, des temps de chargement, ou encore de la fonctionnalité Quick Resume. Dans ce dossier, nous avons effectué des comparaisons portant sur les temps de chargement et l'affichage d'un même jeu tournant sur Xbox One S et Xbox Series X, la Xbox One (S) étant le modèle de Xbox One le plus répandu auprès du public.



De plus, nous avons volontairement désactivé le HDR aussi bien sur Xbox One S que sur Xbox Series X afin de permettre aux lecteurs qui ne disposent pas d'un écran compatible HDR de profiter au mieux de ces captures. Enfin, les vidéos ont été faites en 4K sur les deux consoles, la Xbox One S permettant d'upscaler les jeux en 2160p. À noter également que Microsoft insiste sur le fait que l'interface utilisateur et le dashboard auxquels nous avons accès ne sont pas définitifs. Il se peut donc qu'il y ait des différences avec ce que les joueurs verront le 10 novembre prochain. Maintenant que cela est dit, il est temps de rentrer dans le vif du sujet !

Dès la toute première présentation de son apparence, la Xbox Series X a fait couler beaucoup d'encre virtuelle. Certains, y compris chez Microsoft, se sont amusés de sa taille conséquente et l'ont par exemple comparée à un réfrigérateur. Mais lorsque la console est sortie de sa boîte pour la première fois, c'est surtout son poids qui surprend. Il est indéniable que les personnes qui comptent se procurer la console next-gen du constructeur américain peuvent d'ores et déjà préparer de la place sur leur meuble télé. Mais une fois installée, elle ne paraît plus si imposante que ça.

Historiquement, et c'est totalement subjectif, votre serviteur a toujours préféré placer ses consoles à l'horizontale, aussi bien pour des raisons esthétiques que de gestion de place. Et comme l'a indiqué Microsoft, la Xbox Series X peut être aussi bien posée horizontalement que verticalement. Des petits caoutchoucs présents sur un des côtés de la console permettent par ailleurs de l'installer à l'horizontale sans risquer d'endommager sa surface. Mais pour l'auteur de ces lignes, la Xbox Series X "rend mieux" lorsqu'elle est placée verticalement. C'est en effet ainsi que les joueurs peuvent mieux profiter de son design et de sa "grille de cercle" moderne placée sur sa partie supérieure (et dotée d'une discrète touche de "vert Xbox").

Vitesse et discrétion

En termes de mise en route, le contraste avec la Xbox One S est saisissant. Si la Xbox Series X peut, comme sa grande soeur, être laissée en veille pour permettre un retour au jeu plus rapide, elle peut évidemment être complètement éteinte. Et là se trouve le véritable test de la rapidité de son allumage. Lorsque la Xbox One S est totalement éteinte, accéder à son menu principal demande 52 secondes. De son côté, la Xbox Series X est opérationnelle en seulement... 10 secondes comme le montre la vidéo comparative ci-dessous :

L'autre élément marquant réside dans le bruit, ou plutôt dans l'absence de bruit, émis par la console next-gen. Même en pleine partie ou avec plusieurs jeux ouverts simultanément, la Xbox Series X ne fait quasiment aucun bruit. Microsoft a déclaré que la taille du ventilateur de la console a déterminé les dimensions de la machine en elle-même. Et si l'on réfléchit au rapport puissance-bruit de la Xbox Series X, alors il apparaît à première vue que la firme de Phil Spencer a fait le bon choix.

Du changement dans la continuité

Pour ce qui est de la nouvelle manette Xbox fournie avec la Xbox Series X, il est aisé d'avoir à première vue l'impression qu'il s'agit d'une manette identique à celle de la manette Xbox One. Les modifications sont cependant notables entre elle et la manette proposée de base avec la génération actuelle de Xbox. La manette Xbox Series X donne l'impression d'être à mi-chemin entre la manette Xbox One d'origine et la manette Xbox Elite. Tout d'abord, la nouvelle manette paraît légèrement plus lourde que la manette Xbox One standard.

Une texture semblable à un grip a de plus été placée sur les poignées de la manettes ainsi que sur les boutons LB, LT, RB et RT. La croix directionnelle a quant à elle été totalement "repensée". Elle est plus confortable et propose une meilleure gestion des diagonales. Enfin, un bouton "Partage" a (enfin) été ajouté afin de simplifier grandement la prise de captures d'écran et l'enregistrement de séquences de gameplay. Les designers de chez Microsoft ont souvent été complimentés pour leurs manettes et ils peuvent à nouveau être félicités. La manette Xbox Series X est très agréable à prendre en main et propose une évolution bien sentie de la manette Xbox One originale. À noter que la nouvelle manette Xbox peut être utilisée sur Xbox One et vice versa, ce qui rend le multijoueur en local plus accessible d'entrée de jeu sur Xbox Series X chez ceux qui ont déjà une console de la famille Xbox One.