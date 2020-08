Xbox Series X : Les listes des jeux optimisés sur Xbox Series X et/ou compatibles Smart Delivery

Depuis l'annonce de la Xbox Series X, Microsoft met régulièrement en avant la puissance de la machine et la présente comme la console next-gen la plus puissante. Et comme c'était déjà le cas sur Xbox One X, certains titres sortant sur Xbox Series X bénéficient d'améliorations spécifiques. Afin d'y voir plus clair nous vous proposons de retrouver ici tous les jeux optimisés pour Xbox Series X.

À lire aussi : Xbox Series X : Les améliorations de jeux Xbox One plus anciens détaillées

Certains titres sortant sur Xbox Series X ou issus du catalogue de la Xbox One, qu'ils soient produits par Microsoft ou des éditeurs tiers, reçoivent des optimisations conçues spécialement pour la console de prochaine génération du constructeur américain. Vous trouverez ci-dessous, la liste des jeux annoncés comme bénéficiant d'une optimisation pour Xbox Series X. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux titres bénéficiant de telles améliorations seront annoncés :

Assassin's Creed Valhalla

Avowed

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chivalry 2

Chorus

CrossfireX

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière

DiRT 5

Echo Generation

Everwild

Fable

FIFA 21

Forza Horizon 4

Forza Motorsport

Gears 5

Gears Tactics

Grounded

Halo Infinite

Hitman 3

Madden NFL 21

Marvel's Avengers

Ori and the Will of the Wisps

Outriders

Psychonauts

Scarlet Nexus

Scorn

Sea of Thieves

Second Extinction

Stalker 2

State of Decay 3

Tetris Effect : Connected

The Ascent

The Gunk

The Medium

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2

Warhammer 40.000 : Dark Tide

Watch Dogs : Legion

Yakuza : Like a Dragon

À noter que la teneur des améliorations reçues sur Xbox Series X varient d'un jeu à l'autre.

En parallèle aux jeux optimisés pour Xbox Series X, d'autres titres sont compatibles Smart Delivery. Derrière cette appellation se cache des jeux sortant à la fois sur Xbox One et Xbox Series X pouvant être mis à jour gratuitement par les possesseurs des versions Xbox One lors de leur passage à la next-gen. Les titres compatibles avec ce système sont les suivants :

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin's Creed Valhalla

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2

Yakuza : Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal : Hellslinger

Marvel's Avengers

Watch Dogs : Legion

Scorn

Sea of Thieves

Far Cry 6

Doom Eternal

Crossfire X

FIFA 21

Grounded

Madden NFL 21 (Smart Delivery gratuit avant le 31 décembre 2020)

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

Rainbow Six Siege

Tetris Effect : Connected

The Elder Scrolls Online

The Gunk

Balan Wonderworld

Comme pour la liste des jeux optimisés pour Xbox Series X, cette liste des jeux compatibles Smart Delivery sera mise à jour au besoin.