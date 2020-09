Sonic : Toshihiro Nagoshi évoque des jeux avec de "nouveaux styles de gameplay"

Depuis de nombreuses années, les jeux Sonic commercialisés prennent des formes diverses et variées : plate-forme 2D, plate-forme 3D, course, sport, etc. Et à en croire un des pontes de SEGA, les joueurs ne sont pas au bout de leurs surprises.

Comme nous vous l'indiquions plus tôt cette semaine, SEGA a diffusé une émission SEGA Nama dans le cadre du Tokyo Game Show Online. Au cours de cette dernière, Toshihiro Nagoshi a parlé du film Yakuza, mais pas seulement. En effet, le directeur de la création de SEGA s'est également exprimé au sujet de l'avenir des jeux Sonic.

Selon lui, les jeux Sonic commercialisés à l'avenir seront toujours issus de genres divers. Et selon lui, cette variété pourrait même aller encore plus loin qu'elle ne le fait actuellement (propos relayés sur Twitter par "Sam Procrastinates") :

Les jeux Sonic comme les jeux de plate-forme de la série principale et les spin-offs comme Team Sonic Racing sont vendus dans le monde entier et je pense que nous allons continuer à faire de tels jeux. [...]



De nos jours, les consommateurs jouent à des jeux vidéo de manières variées, comme sur des smartphones par exemple. Les styles de gameplay classiques sont évidemment toujours bons mais j'espère que vous aurez hâte de découvrir de nouveaux et récents styles de gameplay dans des jeux Sonic à venir.

À noter que Toshihiro Nagoshi a également évoqué des "modes récentes comme les jeux en ligne" et souligné que ces dernières peuvent aussi être appliquées à des licences bien connues comme Mario. Sachant que SEGA a récemment mis en avant des versions eSport de plusieurs de ses licences célèbres comme Virtua Fighter et Puyo Puyo, il est possible de se demander si SEGA ne songe pas à proposer une variante multijoueur, avec des possibilités en termes de jeu compétitif, d'un jeu Sonic (mettant l'accent sur les temps réalisés par les joueurs par exemple).

Et est-ce qu'au moins un des titres proposant de "nouveaux styles de gameplay" fera partie des jeux annoncés dans le cadre de l'anniversaire des 30 ans de Sonic. Pour rappel, SEGA devait faire des annonces liées à Sonic dès cette année mais ces dernières ont été retardées à cause de la pandémie de COVID-19.

Souhaitez-vous que SEGA propose des jeux Sonic proposant de nouvelles expériences de gameplay ? Quelles mécaniques récentes fonctionneraient bien sur un jeu mettant en scène le hérisson pressé ? Quelle forme pourrait prendre un Sonic eSport à votre avis ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.