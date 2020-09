Yakuza : Toshihiro Nagoshi commente l'annonce du film américain et se promet intransigeant

Comme nous vous l'indiquions la semaine dernière, la mise ne chantier d'une adaptation en film live de Yakuza a été annoncée la semaine dernière aux États-Unis. SEGA Japon a confirmé l'information quelques jours plus tard et Toshihiro Nagoshi y est allé de son petit commentaire.

SEGA a, comme prévu, diffusé un nouvel épisode de son émission SEGA Nama hier soir dans le cadre du Tokyo Game Show Online. Et au cours de ce dernier, Toshihiro Nagoshi est revenu sur l'annonce d'un film Yakuza produit par des américains. Alors qu'il s'exprimait au sujet de ce nouveau projet, le créateur de Yakuza a laissé entendre qu'il ne laissera rien passer (propos relayés par le site américain IGN) :

Nous avons reçu une offre venue d'Occident et un film Yakuza est désormais en chantier à Hollywood. Dans ce genre de situation, vous avez généralement un camp qui souhaite obtenir la licence d'utilisation d'une propriété intellectuelle et un camp qui détient cette propriété intellectuelle. Et dans des cas comme ceux là, les contrats qui sont signés sont généralement purement commerciaux. Mais dans ce cas précis (celui du film Yakuza), j'ai été clair dès le début que si le contenu n'était pas bon et que je n'étais pas d'accord avec ce qui était fait, alors je ne voudrais pas que le film se fasse. J'ai été très clair à ce sujet.



Je leur ai dit que le film ne se fera que s'il est très bon. Il est donc question d'un arrangement différent d'une alliance de licensing standard. Je ne pense pas qu'un film Yakuza est quelque chose qui a besoin d'être fait juste pour le faire. Cela ne peut se faire que si le film va être bon.

Ces déclarations ont de quoi rassurer les fans de Yakuza qui craignent que leur série fétiche subisse le même sort que nombre d'autres jeux vidéo avant elle. Cela étant dit, et comme nous vous l'indiquions la semaine dernière, une adaptation cinématographique de Yakuza est déjà sortie au Japon en 2007 (et a été commercialisée en France en Blu-Ray et DVD en 2010). Et cette dernière était loin d'être irréprochable.

Il serait donc intéressant de savoir si ce film, dans lequel Toshihiro Nagoshi apparaissait brièvement, avait eu le droit au même type de traitement que le nouveau projet ou s'il avait été créé dans le cadre d'un accord de licensing classique comme ceux que le directeur de la création de SEGA évoque.

Il est également concevable que succès de Sonic, Le Film et l'histoire du changement tardif de design de la version cinématographique de la mascotte de SEGA ait influé sur la manière qu'a Toshihiro Nagoshi de voir les choses. Peut-être estime-t-il qu'un contrôle étroit des créateurs originaux des jeux est préférable lors de la production d'adaptations pour le cinéma. Pour en avoir le coeur net, il faudrait pouvoir l'interroger à ce sujet.

Pour rappel, le film Yakuza n'a pas encore de date de sortie, de réalisateur ou même de casting. Les producteurs du film ont simplement indiqué que ce dernier reviendra sur les (més)aventures de Kazuma Kiryu.

Que pensez-vous des déclarations de Toshihiro Nagoshi au sujet du nouveau film Yakuza ? Vous rassurent-elles ? Pensez-vous qu'il avait été regardant à ce point lors de la création du premier film Yakuza ? Des Américains peuvent-ils faire un bon film Yakuza à votre avis ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.