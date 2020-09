League of Legends : Une audience réduite envisagée pour la finale mondiale au Pudong Stadium

Riot Games a dévoilé quelques informations sur la cérémonie d'ouverture des Worlds 2020 de League of Legends, dont une performance live d'une nouvelle chanson de K/DA et l'utilisation de la réalité augmentée.

Dans sa conférence en amont du lancement du World Championship de 2020 sur League of Legends ce vendredi 25 septembre, Riot Games a dévoilé plus d'informations sur le lancement du tournoi à venir, notamment sur le spectacle de cette année.

Beaucoup de questions se sont posées quant à la production du mondial, alors que les mesures de confinement et de distanciation sociale liées au coronavirus auraient pu entraîner l'annulation pure et simple de l'événement.

Riot Games a directement travaillé avec la ville de Shanghai pour permettre au tournoi de se dérouler malgré ces conditions, avec les équipes occidentales étant arrivées il y a déjà deux semaines pour s'isoler pendant 14 jours avant l'événement. En outre, l'événement n'aura pas de public, mais la finale se déroulera bien au Pudong Stadium, avec sa capacité de plus de 33 000 spectateurs.

Sans audience ? Apparemment, pas complètement. Selon Riot Games, la finale mondiale se déroulera possiblement avec une foule réduite. Rien n'est sûr, mais l'éditeur est confiant et met en place une méthode afin d'accueillir des spectateurs, tout en garantissant leur sécurité via les mesures de distanciation sociale et d'hygiène. Même si cela ne vaudra pas l'ambiance d'un stade complet, c'est une nouvelle bienvenue.

Pour ce qui est de la cérémonie d'ouverture, rien n'a changé malgré le contexte actuel : Riot Games a tout fait pour construire un spectacle grandiose, en utilisant toujours plus les nouvelles technologies dont la réalité augmentée. John Needham, global head of esports de Riot Games, a comparé la performance de la cérémonie d'ouverture aux effets dans The Mandalorian. Autant dire que l'éditeur semble avoir mis la barre encore plus haut.