TEST de l'écran tactile iCue Nexus : Un petit coup de barre ?

C'est bien connu, les amateurs de technologie sont friands de gadgets en tous genres. Qu'ils soient simplement pour l'esthétique et le style ou pour améliorer les performances, les périphériques des joueurs et utilisateurs de PC sont propices à attaquer nos comptes en banque. Ce petit écran tactile "Nexus" s'inscrit parfaitement dans cette dynamique.

Comme si nos claviers n'avaient pas déjà assez de touches, il a fallu que de nouveaux périphériques viennent en ajouter d'autres. Lorsqu'on commence à regarder le Nexus, on pense immanquablement à la concurrence avec les Stream Deck chez Elgato. Le principe général est le même ; proposer des raccourcis et fonctions personnalisées avec une interface adaptée et via une suite logicielle propriétaire.

Le Nexus est parfait pour monitorer l'état de vos composants

La petite touche classieuse

Le Nexus se présente sous la forme d'un écran tactile LCD TFT d'une quinzaine de centimètres à placer en tête de clavier. La boîte contient de quoi le poser à peu près partout où on le souhaite, mais deux supports supplémentaires permettent également de l'accoupler à un CORSAIR K70 RGB MK.2 ou K95 RGB PLATINUM en utilisant également les connectiques USB déportés de ces périphériques.

L'écran tactile possède 6 zones distinctes à affecter à différentes fonctions. Affichant 262.000 couleurs pour une résolution de 640x48 il ne brille cependant pas par ses qualités techniques. On le constate dès que l'on s'éloigne de l'angle de vision optimal (pile en face). Si vous n'avez pas prévu de l'installer dans des position exotiques, c'est cependant très largement suffisant. Selon l'éclairage ambiant, vous pouvez bien entendu également ajuster sa luminosité et ce qu'il affiche, est clair et lisible, même avec un fond animé (oui, c'est une véritable petite TV miniature).

Le Nexus est évidement prévu pour fonctionner de manière optimale avec toute la suite certifiée iCUE de Corsair. Ce sont des petits plus, mais vous pouvez également très bien en profiter si vous n'êtes pas fan de la marque au bateau.

Quel que soit votre clavier, le Nexus peut se placer seul sur son socle

Sans logiciel, le matériel n'est rien

iCUE, est la suite logicielle indispensable si vous voulez pouvoir utiliser correctement un nexus. C'est d'ailleurs un élément que vous devez prendre en compte si vous n'avez pas envie d'avoir la suite Logitech, Elgato, et d'autres outils pour gérer au mieux le hardware (la barre d'infos devient bien chargée avec le temps). Néanmoins, si vous avez du matos Corsair ou adoubé iCUE dans votre PC, vous pouvez tout diriger depuis ce HUB.

iCUE va vous permettre d'afficher sur le Nexus aussi bien des informations sur le fonctionnement de votre PC, que des déclenchements de macros, de raccourcis et autre icônes animées que vous pourriez créer. Par exemple des températures de fonctionnement, la charge processeur ou carte graphique. A chaque situation son panneau de 6 fonctions et vous avez de la marge. Vous pouvez en effet en créer jusqu'à 9.000. Autant dire que vous serez saoulés bien avant d'atteindre cette limite. On passe d'un tableau à l'autre s'un simple geste de balayage et l'écran est très réactif. Même si vous le laissez juste sur sa base indépendante, il ne bouge pas d'un pouce la qualité de fabrication est satisfaisante.

Le Nexus possède en fait les mêmes qualités que les Stream Decks, mais avec un habillage plus classe et plus sobre. On peut imaginer l'utiliser pour gérer plus facilement des diffusions, comme boite à raccourcis, ou comme affichage déporté dans un simulateur de vol par exemple. Présent depuis moins longtemps que les Stream Decks, il n'y a pas encore autant de configurations dynamiques pour les jeux, mais nul doute que cela va se développer.

Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle si on continue à le comparer au concurrent d'Elgato à 6 touches également, dans la même fourchette tarifaire de 100€. Une somme qui semblera sans doute trop élevée à tous ceux qui n'ont pas le goût du gadget, mais qui sera une fantaisie tellement classe pour les autres.

x x x x x EN RÉSUMÉ L'INDISPENSABLE SUPERFLU ? Il ne fait aucun doute que le Nexus est en concurrence frontale avec un Stream Deck. L'outil semble au premier abord plus classe que la solution d'Elgato, mais c'est aussi grâce à son gabarit et à son écran monobloc. Si vous êtes déjà fan des produits Corsair, vous ne serez pas déçus par le Nexus. La question est moins vite dépondue si vous n'êtes pas encore conquis. Dans ce cas, il vous faudra tout d'abord savoir si vous avez besoin d'un grand nombre de fonctions rapidement accessibles auquel cas, vous aurez peut être envie d'aller chez Elgato. Mais si pour vous, tout tient en deux balayages (ça fait 18 fonctions très vite accessibles), alors le Nexus pourrait bien être très joli devant votre clavier.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Le design général assez classe.

Le logiciel iCUE plutôt simple et intuitif pour la personnalisation.

Le fait de pouvoir ajouter ses propres fonds d'écran.

L'ajout de réglettes pour s'adapter à certains claviers. L'absence d'une solution plus universelle pour l'accoupler à plus de claviers.