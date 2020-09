TEST du clavier Rog Strix Scope TKL : Petit, joli, et efficace

Aujourd'hui, nous nous penchons sur un nouveau produit de la gamme ROG de chez Asus, le Rog Strix Scope TKL. TKL pour Ten Key Less soit un clavier sans pavé numérique pour être à la fois plus transportable et plus petit pour s'adapter à n'importe quel bureau. Une fois encore ASUS frappe fort (sans mauvais jeu de mots).

Le design du ROG Strix Scop est, comme vous pouvez le voir dans la galerie disposée sous ce test, particulièrement soigné. On notera certes un châssis en plastique mais avec un effort sur la dalle des touches qui est en aluminium pour un peu plus d'un tiers, offrant visuellement un rendu convaincant. C'est un produit sobre et élégant offrant un beau contraste de gris anthracite.

Taille réduite

Le clavier est d'une taille assez réduite de 356 x 136 x 40 mm pour se faire oublier. Il a tout de même du mal à passer inaperçu en main puisqu'il pèse un peu plus de 900 grammes avec son câble détachable. Sur l'arrière, on remarquera quatre patins et deux élévateurs permettant de s'adapter la disposition de votre bureau, la taille de votre chaise et la distance de votre main. Rien à redire à ce niveau.

Minimum syndical ?

Etant donné le format ramassé, il faut oublier les touches numériques. Pour autant une fonction permet de transformer les touches F5 à F12 comme contrôle de son. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux surtout quand on est habitué à une molette de volume mais ça reste toutefois suffisant pour l'objectif premier de ce type de clavier : la modularité et l'adaptabilité. Asus ne vous laisse par sur le carreau et vous propose toujours d'enregistrer des macros via le logiciel maison Rogue Armoury. Vous pouvez y programmer différents profils mais aussi changer à la volée votre illumination RGB pour laisser libre cours à vos folles envies. Vitesse, luminosité des LED, direction... Tout ce que l'on attend d'un clavier haut de gamme pour le RGB est bel et bien présent.

Le silence

Ce clavier est bien entendu mécanique et il propose des switch MX Brown qui sont à l'usage particulièrement agréables et silencieux. Le point de résistance est très léger et il s'agit vraiment d'une expérience très différente des switch Red que l'on à plus souvent l'habitude de retrouver sur ce type de produit. Cela en fait un très bon allié pour le jeu mais aussi et un clavier fonctionnel pour de la bureautique puisqu'il ne viendra pas gêner l'oreille de votre voisin. Ce type d'interrupteur possède un déclenchement à mi-course donc ca peut surprendre dans un FPS mais une fois que notre cerveau a enregistré tout ça, difficile de s'en passer.

En jeu, force est de constater que ce clavier fait très bien le travail. Nous avons testé cela sur Sea of Thieves, Battlefield V et PUBG que nous avons plus l'habitude de pratiquer avec un clavier Cherry MX Red. La différence avec les MX Brown est belle et bien présente mais n'altère en rien l'expérience de jeu. Ce Rog Strix Scope TKL a de quoi satisfaire les joueurs exigeants et pour le prix (de 150 euros, tout de même) fort heureusement !

x x x x x EN RÉSUMÉ L'EFFICACITÉ QUI A UN PRIX Ce clavier de petite taille est un bon produit qui permet de profiter d'un mécanique sans avoir l'inconvénient du bruit et donc sans avoir besoin de se diriger vers un format low profile. Proposant un design tout en sobriété, ASUS réussi la pari de la performance et de l'élégance sans avoir besoin de faire trop de ce concessions. Seul son prix peut constituer un véritable frein.

