TEST du Logitech G733 : Un casque en demi-teinte ?

Logitech n'est pas exactement le premier venu en matière de périphériques à destination des joueurs. Ses gammes de casques-micro sont parmi les plus réputées et le G733 Lightspeed qui vient d'être commercialisé ne semble pas devoir ternir la réputation du fabricant suisse, même si quelques choix techniques peuvent paraître discutables.

Portant donc le label Lightspeed, ce G733 est un casque-micro dont la principale caractéristique est évidemment la fonctionnalité sans-fil. L'idée est d'autoriser les joueurs à utiliser leur casque-micro sans être limités dans leurs mouvements. En revanche, en l'absence de compatibilité Bluetooth, il ne sera pas possible de l'appairer à son téléphone portable pour une écoute nomade. C'est un regret, forcément, mais Logitech ne cherche pas à tromper ses potentiels clients : le constructeur est on ne peut plus clair sur ce point.

Onéreux ce plastique

Au premier coup d'oeil posé sur le G733, on est un peu déçu. En effet, malgré un positionnement tarifaire relativement élevé - plus ou moins 150 euros - le casque-micro est conçu autour d'une structure essentiellement plastique. Logitech nous a habitué à largement utiliser le métal pour ses produits haut de gamme... mais il ne faut pas oublier que nous parlons ici d'un modèle sans-fil : c'est sans doute pour ne pas trop alourdir les choses que Logitech a ainsi opté pour une plus large utilisation du plastique. Un casque-micro sans-fil doit faire avec une batterie qui grève le poids du produit.

Logitech voulait aussi sans doute limiter le tarif d'un produit qui doit déjà faire avec le surcoût de la solution Lightspeed. Là encore, l'intégration d'une batterie n'est pas indolore et l'électronique est sensiblement plus complexe que sur un modèle purement filaire. Enfin et nous aurons l'occasion d'y revenir, Logitech met en avant la spatialisation DTS Headphone:X 2.0 de son produit : un tel label implique un surcoût. Malgré sa conception largement plastique, le G733 est donc facturé plus ou moins 150 euros, ce qui risque de faire tiquer certains joueurs.

Heureusement, pour compenser, Logitech a une fois encore assuré un haut niveau de finition pour son produit. Les plastiques du G733 sont de qualité, aucune pièce ne semble avoir du jeu et même s'il est difficile de juger après deux semaines d'utilisation, la solidité paraît être au rendez-vous. Comme souvent, c'est l'oreillette de gauche qui fait office de centrale de branchement / contrôle : sur la droite on ne retrouve d'ailleurs absolument rien. À gauche, on a donc le connecteur pour la perche micro, la prise USB-C de recharge ainsi que le bouton de mise sous tension et la molette du volume.

Pour en revenir au design du G733, notons que Logitech a fait des efforts pour varier les plaisirs. Les coloris disponibles sont nombreux et moins classiques que de coutume avec, certes, un modèle noir et un modèle blanc, mais aussi un modèle lilas et un autre bleu « vif ». Chaque casque-micro dispose d'une sangle sous l'arceau central aux effets « bariolés » dont la couleur vient trancher avec celle de l'armature. Cette sangle ne sert pas que l'esthétique du produit puisqu'elle est utilisée dans le réglage, l'ajustement du G733.

Léger, confortable... sans-fil

Élastique et à fixer selon deux positions, la sangle permet de plus ou moins serrer l'armature du casque-micro avec un succès... relatif. En réalité, sur la majorité des morphologies c'est aussi pratique qu'efficace. Il y a toutefois un peu moins d'ajustements que possible et certaines très petites / très grosses têtes pourraient ne pas y trouver leur compte. Notons d'ailleurs que le placement en hauteur des oreillettes est, lui aussi, moins fin que d'habitude alors que Logitech n'a pas jugé bon de les placer sur des rotules rotatives. Dommage.

Heureusement, dans la majorité des cas, le G733 s'ajuste plutôt bien, voire très bien et autorise un grand confort, même sur de longues sessions de jeu. À ce niveau, la légèreté du produit (278 grammes) est évidemment un atout : rares sont les modèles sans-fil à être aussi discret sur la tête de leur utilisateur. Pour ne rien gâcher, le revêtement tissu des différents éléments permet à nos oreilles et à la tête dans son ensemble de bien respirer. À aucun moment, nous ne ressentons cette impression de « chaud » que l'on peut avoir sur d'autres produits.

Bien sûr, le sans-fil ajoute encore à ce grand confort puisque nous ne sommes aucunement gênés par les câbles. La sensation de liberté est totale et la stabilité du casque n'est pour ainsi dire jamais prise en défaut : il tient bien sur la tête. Nous n'avons pas de précision quant à la capacité de la batterie, mais Logitech assure qu'elle fonctionne jusqu'à 20 heures éclairage activé et jusqu'à 29 heures sans la moindre illumination. Nous avons pu vérifier cette seconde valeur et nous avons même atteint un peu plus de 30 heures, sans doute grâce à notre faible volume sonore.

Nous parlons d'illumination car Logitech a disposé plusieurs LED sur son G733. L'idée est évidemment d'apporter un peu de « gaieté » à son produit. Nous ne sommes guère convaincus, mais c'est une question de goûts après tout : les effets sont nombreux et paramétrables via le logiciel G-Hub. Là il n'est plus question de goût et nous regrettons que le dongle Lightspeed ne puisse accepter un clavier et une souris de la même gamme en plus du casque : il faut un dongle par périphérique. De plus, le G733 n'est hélas pas compatible Bluetooth.

Bonne restitution, captation plus discutable

Avant d'entrer dans le vif de la qualité de restitution audio, il nous faut commenter l'usage du sans-fil car si le Bluetooth n'est pas au rendez-vous, le Lightspeed se montre autrement plus efficace : la latence est pour ainsi dire imperceptible et nous ne rencontrons donc aucun problème de synchronisation par exemple. La stabilité de la connexion est exemplaire et à aucun moment le « signal » n'a été perdu durant nos nombreux essais. Bien sûr, cela s'accompagne d'une qualité de restitution plus qu'acceptable.

D'abord, nous apprécions que Logitech n'exagère pas la représentation des graves. Ce ne sont pas les basses les plus nettes et les plus précises que nous ayons eu l'occasion de tester sur un casque-micro, mais le rendu profite d'une belle homogénéité avec des médiums capables de s'affirmer et des aigus encore largement convaincants quoiqu'ils puissent sembler un peu agressifs, presque stridents en particulier lorsque l'on pousse un peu le volume sonore. Il reste évidemment possible d'ajuster un peu les choses logiciellement afin d'obtenir un rendu plus coloré, mais c'est justement pour cela que la relative neutralité de base est intéressante.

La spatialisation est confiée à la technologie DTS Headphone:X 2.0. Nous n'avons que très rarement été impressionnés par ce type de rendu qui gardent souvent un côté artificiel et le G733 n'échappe pas à la règle. Dans les jeux, le DTS a toutefois l'avantage de bien positionner les différents « composants » de la bande-son afin d'autoriser une bonne perception des directions. En revanche et là c'est un vrai regret, nous ne sommes pas convaincus par le microphone. Flexible et détachable, il assure certes l'essentiel, mais la voix de l'utilisateur est souvent perçue comme lointaine par les autres joueurs. Rien de dramatique, mais un peu gênant à ce niveau de prix.

x x x x x EN RÉSUMÉ DES SONORITÉS PUISSANTES, POUR LES AMATEURS Nous terminons notre test par des remarques plutôt négatives sur la spatialisation et la captation micro du G733. Pour autant, il ne faut pas s'imaginer que cela vient torpiller le bilan de Logitech sur ce produit sans-fil qui, malgré tout, a su nous convaincre. Plutôt élégant et disponible dans des coloris très différents les uns des autres, son design fait souffler un vent de fraîcheur appréciable. La technologie sans-fil Lightspeed est toujours aussi convaincante avec une portée encore accrue et une qualité de connexion parfaite. Logitech s'est par ailleurs arrangé pour que le G733 reste confortable et plutôt léger pour un modèle capable de fonctionner durant 30 heures. À 150 euros, ce n'est toutefois pas le plus accessibles des casques-micro sans-fil et l'absence de Bluetooth est regrettable.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Pas mal d'options de design / de style

Agréable à porter, léger pour du sans-fil

Microphone flexible et détachable Restitution audio convaincante, rendu équilibré

Spatialisation correcte mais encore gadget Qualité de captation micro en retrait

Options d'ajustement du casque limitées

Impossible de faire pivoter les oreillettes

Exclusivement sans-fil via le dongle Lighspeed