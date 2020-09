TEST de l'ASUS ROG Phone 3 : La définition parfaite du smartphone gaming

Nous avons testé l'Asus Rog Phone 3, troisième version, comme son nom l'indique, du smartphone gaming du constructeur taïwanais. L'occasion de reprendre les bases saines de la version II tout en y ajoutant pas mal de changements aussi bien en termes de caractéristiques que de design.

On parle ici de base saine car, très honnêtement, le Rog Phone 2 était déjà un très bon smartphone gaming. Ce nouveau modèle représente l'opportunité d'apporter du changement, notamment en y apportant plus de sobriété. Non pas que le précédent modèle était criard mais il arborait des lignes assez agressives qui faisaient instantanément penser à un produit pour les joueurs. L'arrière est plus élégant, plus sobre avec un petit coté brillant très réussi. On retrouve le logo de la marque qui est peut être encore un poil disproportionné mais qui est la touche "obligatoire" pour préciser le public visé par ce type de téléphone : les joueurs.

La qualité dès la mise en route

On retrouve un écran AMOLED de 6,59 pouces avec un ratio de 19,5:9. Le smarpthone possède une maigre bordure et l'écran ne recouvre pas entièrement la surface comme c'est la tendance en 2020, rien de bien méchant d'autant que la dalle est de très bonne qualité avec une définition de 2340 x 1080 pixels mais aussi et surtout une fréquence de rafraîchissement de... 144Hz. Il s'agit d'un des très rares smartphone à proposer cette fréquence sur le marché. La fluidité est totale et pour en profiter pleinement, ASUS a même annoncé un partenariat avec 200 jeux et applications qui pourront jouir de cette fréquence. Le Rog Phone laisse d'ailleurs la possibilité de switcher à la volée entre 60Hz, 90Hz, 120 Hz et 144 hz.

La puissance brute

Toujours dans la prouesse, ce téléphone est équipé du Snapdragon 865+, le tout dernier SoC haut de gamme de chez Qualcomm. Un processeur huit coeurs avec une fréquence de 3,1 GHz permettant de faire tourner n'importe quel jeu mobile dans des conditions optimales. D'autant que le modèle le plus cher est équipé de 16 Go de RAM (il existe aussi en 12 go), autant vous dire une puissance assez hors norme. Pour avoir un large catalogue de jeux et de films à regarder, le Rog Phone embarque toutefois 512 Go de stockage.

Nous avons pour l'occasion testé PUBG Mobile et Call of Duty Mobile, forcément aucun soucis n'est à déplorer sur cette machine de guerre de poche. Le fameux mode X qui est disponible dans la liste des widgets, permet au téléphone de se concentrer uniquement sur le jeu en mettant en retrait toutes les autres applications. Forcément, ca chauffe un peu mais le ROG Aeroactive Cooler (ventilateur qui est fourni avec le téléphone) permet de refroidir l'ensemble.

Une batterie de 6000 mAh

Pour résister sur de longues sessions de jeu, le téléphone propose une batterie de 6000 mAh. En utilisation classique (gaming, film, internet, etc) il dure quasiment deux jours complets. C'est évidemment énorme et ça en fait un outil sur lequel on peut très clairement compter en voyage.

Outre le mode X dont nous parlons un peu plus haut, le Rog Phone 3 propose sa propre interface Android et ses propres applications. La surcouche est clairement un point fort du téléphone et elle permet d'avoir l'impression d'avoir un vrai PC entre les mains. Le plus bluffant est sans conteste l'application Armoury Crate qui fait son retour mais qui donne via sa console des données encore plus précises comme la température du téléphone. Une nouvelle fois, on a vraiment l'impression d'avoir un petit PC dans les mains.

Entre une Nintendo Switch et un mini PC

On sait aussi qu'on a un véritable smartphone qui est pensé pour le jeu grâce au retour des AirTriggers, les fameuses gâchettes tactiles sur la tranche qui permettent dans les FPS d'avoir une belle plus value, idem sur les jeux de course. Le téléphone prend aussi en compte l'action avec le geste comme la possibilité de secouer le téléphone pour une commande précise dans un jeu.

Contrairement au modèle numéro 2, nous n'avons pas eu la fameuse mallette avec les accessoires. Mais sachez que la majorité est aussi disponible et compatible pour ce modèle. Les fameux Kunai qui permettent de transformer le téléphone en "simili Switch" ainsi que le Twin View Dock que nous avions particulièrement apprécié l'année dernière. Cet accessoire est en fait un deuxième écran (tactile) de 6,59 pouces pour transformer le ROG Phone en sorte de Nintendo 3DS ou laptop au choix.

Enfin, et même si ce n'est pas le plus important sur ce type de produit nous finirons par l'appareil photo : un module 64 mégapixels, un module ultra grand-angle 13 mégapixels et pour finir un module macro de 5 mégapixels. Après un rapide réglage dans les options, on active le mode 64 mégapixels. La qualité est bonne, ce n'est pas ce qui se fait le mieux du marché mais c'est tout même très honnête.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN SMARTPHONE GAMING DE QUALITÉ Le ROG Phone 3 est une belle progression et il franchit un nouveau cap dans le monde du smarpthone gaming. Évidemment, Asus n'est pas le seul constructeur pour ce type de produit mais force est de constater que le Rog Phone se présente comme un produit extrêmement abouti qui remplit parfaitement ses fonctions : être à la fois un smartphone et une machine de jeu mobile.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Le nouveau design

Sa puissance brute (processeur et RAM)

Un excellent écran 144h Hz (etc) Le prix qui a quand même sensiblement augmenté