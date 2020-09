Sekiro Shadows Die Twice : L'artbook officiel disponible chez Mana Books

Avant que sa prochaine mise à jour et son édition Game of the Year ne viennent surprendre les plus aguerris des guerriers japonisants, Sekiro : Shadows Die Twice passe par la case librairie pour nous éblouir, et sans nous faire mal.

Les amoureux des jeux d'action-aventure "Soulsesques" de From Software menés par Hidetaka Miyazaki ne le savent que trop bien : le studio japonais n'est pas manchot quand il s'agit de produire des concept arts et autres visuels à-même de communiquer une ambiance unique.

Ces mêmes amoureux seront probablement ravis d'apprendre que ce jeudi 17 septembre Mana Books met en vente Sekiro : Shadows Die Twice Official Artworks, l'artbook contenant tout un tas d'illustrations et croquis qui permettent de mieux s'imprégner encore de cette oeuvre majeure, de ses personnages, monstres et environnements. Coûtant 29,90 euros (sur Amazon ou encore la Fnac), il s'étend sur 304 pages ravissantes. Un aperçu est disponible à cette adresse.

Quant à Sekiro : Shadows Die Twice, il est disponible sur PS4, Xbox One et PC, l'édition Game of the Year arrive le 29 octobre 2020.