Sekiro Shadows Die Twice : Une nouvelle mise à jour avant Halloween

Jeu de de l'année des Game Awards 2019, le dernier bijou ultra-punitif de From Software frémit à nouveau en cet été chaud comme l'Enfer. Point de DLC à l'horizon pour le Loup à un bras, mais quelques nouveautés quand même.

Le 29 octobre prochain, Sekiro : Shadows Die Twice accueillera une nouvelle mise à jour gratuite. From Software a fait par de la nouvelle sur le site officiel du jeu, en japonais, mais aussi en anglais, dieu merci, car le japonais, olala à la rédac', vous savez, c'est considéré indéchiffrable. Ou pas.

Bref, cette update inattendue ne touchera pas à la difficulté pour en faire un jeu narratif, comme espéré par certains, mais apportera bien des fonctionnalités inédites :

Reflection of Strength / Gauntlet of Strength

Affrontez des boss précédemment vaincus dans des duels consécutifs. Ces ennemis extraordinaires qui se dressaient autrefois sur votre route peuvent être combattus encore et encore, tant que le coeur vous en dit.

Change Form

Changez l'apparence du Loup. Vous avez le choix entre trois nouvelles formes suivant votre humeur, dont le vieux Shinobi Ashina et le Tengu. Les nouvelles formes sont débloquées en jeu sous certaines conditions.

Remnants

Envoyez des enregistrements de vos prouesses aux autres shinobis. Les "vestiges" enregistrés peuvent être de 30 secondes et accolés à un message. Partagez des stratégies et des indices grâce à Internet pour que le jeu prenne une nouvelle dimension.

Vous savez donc tout. Vous n'avez plus qu'à retourner vous entraîner pour battre, enfin, le célèbre Géant Clodo et profiter de tout cela en temps et en heure.

Sekiro : Shadows Die Twice est disponible sur PS4, Xbox One et PC.