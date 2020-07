Sekiro Shadows Die Twice revient dans une édition Game Of The Year

Faute de pouvoir librement se rendre sans souci sur le plus célèbre des archipels de la Terre, les apprenti-samouraïs ont récemment trouvé à qui parler avec la sortie couronnée de succès d'un certain Ghost of Tsushima, il ne faudrait pas pour autant oublier le (moins) récente proposition du père Miyazaki...

À voir aussi : TEST de Ghost of Tsushima : Le sublime chant du cygne de la PlayStation 4

Sorti au mois de janvier 2019, Sekiro : Shadows Die Twice était tout de même parvenu à rafler le titre forcément convoité du Game Award du Jeu de l'année 2019, et repointe aujourd'hui le bout de son katana imbibé d'hémoglobine, alors que From Software annonce une Game Of The Year Edition.

Histoire de donner quelques conseils aux joueurs qui sortiraient justement de la vision plus accessible de Sucker Punch, l'édition limitée inclura un guide stratégique, ainsi qu'un équipement supplémentaire, pour commencer l'aventure dans de bonnes conditions. Cette version physique uniquement disponible sur PlayStation 4 proposera évidemment d'office le contenu de la nouvelle mise à jour tout juste annoncée pour cet automne, sur un seul et même Blu-ray.

Pour le moment uniquement annoncé au Japon, Sekiro : Shadows Die Twice sera disponible dès le 29 octobre 2020, pour 4800, soit environ 39€. C'est le banquier de Joniwan qui va encore faire la tronche...