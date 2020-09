PS5-Xbox Series X : Monster Boy et le Royaume Maudit aura sa version next-gen, les infos

Il est acté qu'un certain nombre de titres prévus pour cette fin d'année sur PS4 et Xbox One recevront des mises à jour sur PS5 et Xbox Series X. Et il arrive aussi que des titres plus anciens aient le droit à un tel traitement. La preuve avec le cas du jour.

FDG Entertainment a annoncé sur Twitter que son excellent Monster Boy et le Royaume Maudit aura droit à une mise à jour sur PS5 et Xbox Series X (et Xbox Series S) rendant le jeu compatible 4K et 120 fps (via HDMI 2.1). L'éditeur promet qu'il communiquera de plus amples informations au sujet de cette mise à jour plus tard.

Et bonne nouvelle pour les joueurs qui possèdent déjà une version PS4 et Xbox One du jeu, FDG Entertainment a d'ores et déjà confirmé que cette mise à jour next-gen leur sera proposée gratuitement. Mais puisqu'il faut malgré tout une mauvaise nouvelle, l'éditeur allemand a également précisé qu'il ne compte pour l'instant pas commercialiser de version PS5-Xbox Series X physique du jeu.

Pour rappel, Monster Boy et le Royaume Maudit est sorti en décembre 2018 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Notre test du jeu est disponible à cette adresse.

Et pour ce qui est de la liste des jeux PS4 qui recevront une mise à jour PS5, cette dernière est disponible à cette adresse. Les mises à jour Xbox One vers Xbox Series X gratuites sont quant à elles listées à cette adresse.