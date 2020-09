Microsoft annonce officiellement la Xbox Series S et confirme son prix français

Cela fait des mois que la rumeur parle d'un second modèle de Xbox next-gen. Microsoft a par ailleurs tellement tardé à l'annoncer que certains de ses développeurs en parlaient parfois involontairement en interview. Après la fuite conséquente de la nuit dernière, le géant américain n'a eu d'autre choix que de confirmer son existence.

Ce n'est certainement pas la manière que Microsoft avait choisie pour annoncer sa seconde Xbox next-gen mais la situation lui a forcé la main. Dans un tweet, la firme de Redmond confirme qu'en plus de la Xbox Series X, elle commercialisera donc également la Xbox Series S en novembre prochain (très certainement le 10).

Le constructeur américain présente la console comme la "plus petite" Xbox jamais commercialisée. Et pour ce qui est de son prix, il est, comme le disait la fuite, question de 299 dollars aux États-Unis. Les joueurs français, et donc très certainement européens, n'ont cependant pas à attendre avant de découvrir son prix de ce côté de l'Atlantique.

En effet, Ina Gelbert, la responsable de Xbox en France, vient de confirmer sur son compte Twitter que la Xbox Series S sera proposée au prix de 299,99 euros en France lors de sa sortie en novembre prochain.

Pour rappel, la Xbox Series S sera moins puissante que la Xbox Series X et ne disposera pas d'un lecteur de disque optique. Son but est donc très certainement de pousser les consommateurs qui se la procureront à prendre un abonnement Xbox Game Pass ainsi qu'à jouer via le cloud.

