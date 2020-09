30 ans de Sonic : Un document évoque les annonces prévues pour 2021

Alors que le trente-cinquième anniversaire de la plus célèbre licence du milieu occupe actuellement bon nombre de conversations (et de commandes sur Internet), une autre célèbre bouille prépare déjà les festivités qui attendent les joueurs l'an prochain. Après tout, il n'y a pas de raison pour que le père Sonic nous fiche lui aussi un sacré coup de vieux.

À voir aussi : SEGA fête ses 60 ans avec des pins et des... timbres collector, infos et images

À défaut de pouvoir annoncer quoi que ce soit de concret, Maître Sega tease les joueurs depuis désormais plusieurs mois, s'amusant avec les attentes des fans, leur demandant de "rester l'écoute", comme le veut la coutume japonaise, et glissant même des locutions latines dans certaines de ses annonces. Quid indignum.

Et si rien d'officiel n'a encore filtré, un document destiné aux investisseurs regroupant les licences les plus attractives (parmi lesquelles on trouve Tony le Tigre, la vie est ainsi faite) dévoile sur une double page ce que les fans du hérisson sont en droit d'espérer :

30ème anniversaire en 2021 : Une année de célébrations, de nouveaux jeux, du contenu dématérialisé, des événements, des annonces majeures et un programme de licence sur-mesure.

Si la dernière partie n'intéressera que les joueurs préoccupés par le placement de leurs économies, le reste du programme nous donne de bonnes raisons de nous réjouir. Autant vous dire qu'il faudra plus que jamais compter avec l'ex-mascotte, qui pourrait donc occuper une bonne partie de l'année 2021.

Il nous tarde maintenant de découvrir quelles formes prendront ces réjouissances : compilation à la Super Mario 3D All-Stars (au vu de la qualité globale des Sonic 3D, c'est compliqué) ? Nouvel épisode hommage à la Sonic Generations ? Une nouvelle polémique pour la sortie de Sonic Le Film II ? Le retour de Right Said Fred ? Voilà qui soulève bien des interrogations. Une seule chose est certaine : il nous tarde d'entendre à nouveau parler de Picross S Mega Drive & Mark III Edition, qui est pour sa part tout ce qu'il y a de plus officiel.

[Source]