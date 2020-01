Sonic : Une nouvelle vidéo donne de mystérieux indices sur le prochain épisode

Alors que la pauvre ex-mascotte de Sega ne parvient à faire parler d'elle qu'à travers les tristes pérégrinations qui entourent la production d'un long-métrage a priori maudit, la Sonic Team reste quant à elle droite dans ses bottes, et s'active à redorer le blason.

A voir aussi : TEST de Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Au pied du podium

Il faut dire que les dernières aventures en 2D du hérisson supersonique avaient pour un temps mis fin au fameux "Sonic Cycle" qui colle encore souvent aux basques rougeâtres de notre héros. Mais il convient également de rappeler que Sonic Mania n'était pas l'oeuvre de ladite Sonic Team, qui continue dans son coin d'oeuvrer au prochain épisode de la saga.

Et si rien n'avait jusqu'ici filtré sur un nouveau Sonic the Hedgehog, le compte Twitter officiel de la licence s'est récemment fendu d'une petite vidéo tout ce qu'il y a de plus innocente, à première vue.

To you, all of you, thank you for making the past several years of Sonic so amazing.



Here's to the next chapter! pic.twitter.com/5YCoQsQLl7