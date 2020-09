Dragon Quest The Adventure of Dai : L'opening et une première publicité dévoilées

Les vieux fans de Dragon Quest et d'anime à l'ancienne (les deux sont cumulables) avaient à la surprise générale appris en fanfare du héros emblématique issu du manga de Koji Inada et Riku Sanjo, à la faveur d'une nouvelle adaptation en anime. Il parait que c'est dans les vieux pots que l'on fait les soupes les moins risquées.

À voir aussi : Shenmue The Animation annoncée, premières informations sur la série animée

Preuve que les temps ont changé (et que les fleurs ont fané), l'Opening de cette version revue et corrigée adopte un format plus court, bien dans son époque, tout en restant évidemment produit par l'incontournable Toei. Le générique Ikiru o Suru est quant à lui signé du groupe le plus porté sur la pasta de l'archipel : Macaroni Enpitsu.

Le look plus rondouillard et fidèle à l'oeuvre originale devrait évidemment faire un peu de rentre dedans aux amateurs de design à l'ancienne, alors que la publicité également disponible dans notre lecteur ci-dessus n'hésite pas à rendre hommage à la jaquette de Dragon Quest II, dans un clin d'oeil que les fans sauront sans nul doute apprécier. Rappelons que Dragon Quest : Dai no Daibōken dans sa version originale) est réalisée par Kazuya Karasama, responsable d'une dizaine d'épisodes de Dragon Ball Super. Aïe. Du coup, on ne sait plus trop quoi penser...

Conformément aux promesses du printemps dernier, la nouvelle série débutera le 3 octobre prochain sur TV Tokyo Network à 9h30 heure locale, soit 2h30 du matin chez nous autres occidentaux.

La flamme de la quête du dragon n'est pas prête de s'éteindre, puisqu'en plus du retour de l'anime, trois jeux ont déjà été annoncés au Japon : Dragon Quest : The Adventure of Dai - Xross Blade arrivera sur bornes d'arcade dans quelques semaines, et 2021 marquera la sortie d'Infinity Strash - Dragon Quest : The Adventure of Dai, un action-RPG, ainsi qu'un jeu mobile : Dragon Quest : The Adventure of Dai - Tamashii no Kizuna.

Ça ira comme ça du coup, ou on vous en met un peu plus ?