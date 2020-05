Dragon Quest The Adventure of Dai : 3 jeux annoncés sur consoles, mobiles et en arcade

Aujourd'hui mercredi 27 mai s'est tenu sur la chaîne V Jump le programme spécial permettant d'en apprendre plus sur les projets connectés à Dragon Quest : Dai no Daibouken. Et surprise, en plus de l'anime, ce n'est pas un mais trois jeux qui sont prévus !

La première nouvelle concerne l'anime en cours de conception du côté de Toei Animation, qui devrait permettre, cette fois, contrairement au dessin-animé de 46 épisodes, d'aller au bout de l'histoire racontée par le manga. Dragon Quest : Dai no Dabuken commencera à être diffusé en octobre au Japon. Et vous pouvez voir, avec son premier trailer que c'est plutôt clean.

Vient ensuite le temps du jeu. Pardon, DES jeux. La surprise réservée par Square Enix, c'est que le revival du manga de Koji Inada et Riku Sanjo, lui-même inspiré de la série vidéoludique Dragon Quest, va avoir droit à trois adaptations.

Tout d'abord, place à Infinity Strash - Dragon Quest : The Adventure of Dai, un action-RPG prévu pour 2021 au Japon. On ne connaît pas encore les supports prévus pour cette aventure mais le teaser diffusé, avec un tout petit peu de gameplay, laisse penser que cela pourrait tourner sur les machines actuelles.

Vient ensuite le tour d'un RPG prévu sur iOS et Android, toujours pour 2021 au Japon : Dragon Quest : The Adventure of Dai - Tamashii no Kizuna.

Enfin, les salles d'arcade nippones seront également servies avec Dragon Quest : The Adventure of Dai - Xross Blade arrivera cet automne et emploiera des cartes physiques.

On n'en attendait pas tant. Mais est-ce que nous y trouverons notre compte ? En tout cas, nous ferons très attention.