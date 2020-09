Xbox Series X : Microsoft n'est pas prêt à annoncer son prix et n'a rien de nouveau pour le TGS

Quelle drôle d'époque. Si nous nous rappelons sans doute de l'année 2020 comme celle qui aura permis au jeu vidéo de surfer sur une crise pandémique et mondiale, mais surtout comme l'époque où les deux grands constructeurs next-gen auront jusqu'au dernier moment laissé les joueurs dans un épais brouillard.

C'est qu'il faut savoir naviguer à vue par les temps qui courent : si Sony tente de mesurer la dévotion de son public en lançant une première vague de pré-pré-commandes sans afficher le moindre tarif, Microsoft continue de jouer la montre, en gardant secret le prix et la date de lancement de sa Xbox Series X. Et encore, on ne vous parle même pas de l'hypothétique Xbox One S. Mais si, vous savez : celle qui n'existe pas officiellement.

À quelques mois (?) de son arrivée sur les étals du monde entier, Microsoft ne semble toujours pas prêt à être le premier à annoncer la douloureuse aux esthètes de la sphère vidéoludique. C'est en tout cas le discours officiel, si l'on en croit le responsable du marketing de la branche anglaise Samuel Bateman (pas de jeu de mots, merci), qui a récemment répondu sur un très renommé réseau social à un joueur s'interrogeant à voix haute sur cette curieuse stratégie :

I understand everyone is excited to know and people want to plan purchases etc. We'll let you all know when we're ready 💚