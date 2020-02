Phil Spencer : La situation de Xbox au Japon est "inacceptable", les changements évoqués

Le sujet de la Xbox au Japon est un sujet qui fait beaucoup parler. Et ce, depuis toujours. Si les consoles de Microsoft ont toujours eu du mal à trouver leur public dans l'archipel nippon, les choses n'ont jamais été aussi catastrophiques qu'au cours de la génération Xbox One. Ventes ridicules, consoles quasi inexistantes des rayons japonais, jeux d'éditeurs tiers qui esquivent la Xbox One, le constat n'est globalement pas glorieux. Le grand patron de Xbox ne se voile pas la face à ce sujet, et promet du changement au cours de la prochaine génération.

À lire aussi : Phil Spencer tease le retour d'une ancienne licence pour la prochaine Xbox

Phil Spencer a récemment été l'invité du millième épisode du podcast Gamertag Radio. Au cours de cette émission, le big boss de Xbox a été interrogé au sujet de la situation de Xbox au Japon. Phil Spencer ne se voile clairement pas la face au sujet de la situation de sa marque dans l'archipel nippon. Dans une longue réponse, il parle de la situation actuelle et évoque ce qui doit être fait pour changer le cours des choses :

Lorsque j'ai obtenu ce poste, je voyais des éditeurs tiers qui évitaient la Xbox One et qui ne sortaient même pas (leurs jeux) dessus. Et pour être honnête, il y aura toujours des exemples de ce type et chacun d'entre eux me fera souffrir.



Mais la première chose que je voulais faire quand j'ai commencé à travailler à ce poste, c'était de retourner sur le terrain deux fois par ans afin de jouer avec les responsables de studios, jouer à leurs jeux et leur faire savoir que j'étais dévoué à leur succès à l'échelle globale. Je pense que l'une des conséquences de cette attitude a été le nombre de jeux édités au Japon que nous avons pu montrer à l'E3. Je suis très fier de notre manière de créer des partenariats avec quasiment tous les éditeurs japonais et ils ont eu d'excellentes présentations sur notre scène à l'E3. Et oui, je sais que ces jeux sortent sur toutes les plates-formes [...] mais nous avons commencé à voir sur notre scène des jeux qui n'y avaient jamais été auparavant. C'est le résultat du parcours que j'ai entrepris.



Je suis dans l'industrie depuis longtemps et je connais incroyablement bien un grand nombre de responsables de studios. Et laissez-moi vous dire que quand je suis là-bas, le principal retour que je reçois de leur part est "les gens de notre studio adorent travailler avec vous. Ils aimeraient simplement voir plus de Xbox dans les magasins par ici." Vous avez envie de travailler sur un jeu qui va sortir sur une plate-forme qui a de la visibilité dans votre pays. Vous voulez que vos amis y jouent, etc.



En ce qui concerne Xbox, le marché japonais est donc important pour nous. Sony et Nintendo sont toutes les deux des sociétés japonaises fortes qui ont fait de l'excellent travail. Ce n'est pas demain la veille que nous allons gagner au Japon. Mais la position que nous avons actuellement au Japon en tant que plate-forme est pour moi inacceptable. Nous allons faire du bien meilleur travail avec le prochain lancement en n'attendant pas dix mois avant de sortir (la console) au Japon comme nous l'avons fait la dernière fois. Nous allons nous assurer que nos services comme le Game Pass ou xCloud seront là de manière à ce que les gens y aient accès.



Je crois que ce que vous essayez de me demander si nous pourrions avoir plus de contenu first party développé là-bas (au Japon). Je dirai simplement que je pense que oui. Je n'ai rien à annoncer mais je pense que le marché japonais est particulièrement important à cause de la communauté de créateurs et de la communauté de joueurs qu'il y a là-bas.



Je veux que Xbox représente plus de choses là-bas qu'elle ne le fait actuellement. Cela signifie qu'il faut être sur tout un tas de fronts pour rendre la chose possible et cela demande du temps.

Un des enjeux de Microsoft au cours de la génération à venir sera la démocratisation de ces services comme le Xbox Game Pass et le Project xCloud. Mais pour espérer séduire le marché japonais avec ces derniers, il paraît essentiel d'améliorer l'image de marque de Xbox au Japon.

Il est également intéressant de noter que même s'il n'annonce pas l'ouverture ou le rachat d'un studio au Japon, sa manière de formuler les choses laisse entendre que les Xbox Game Studios pourraient bien avoir une présence dans l'archipel prochainement.

La présentation en bonne et due forme de la Xbox Series X et/ou l'E3 2020 devraient en tout cas permettre dans un premier temps d'avoir une idée de ce qui se trame du côté du Japon pour Xbox. Il sera également intéressant de voir si Microsoft juge utile d'avoir une présence au Tokyo Game Show cette année.

Que vous inspirent ces nouvelles déclarations de Phil Spencer au sujet du Japon ? Pensez-vous que Xbox peut améliorer son image et sa situation là-bas ? Que faudrait-il faire selon vous pour y parvenir ? Donnez-nous votre avis sur ces questions dans les commentaires ci-dessous.