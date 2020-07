Xbox Games Showcase : Les jeux sortiront-ils sur Xbox One ? La réponse alambiquée de Microsoft

"Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup" selon une expression consacrée. Malheureusement, nos amis d'outre-Atlantique ne possèdent pas d'équivalent dans leur langue pourtant propice aux inventions linguistiques.

À voir aussi : Xbox Games Showcase : Le nouveau Fable enfin révélé en vidéo

La vie n'est pas toujours facile lorsqu'il s'agit d'expliquer la philosophie de toute une génération (voire deux) tout en gardant quelques cartouches en réserve, histoire de : au mois de janvier dernier, le responsable des Xbox Games Studios Matt Booty affirmait qu'il n'y aurait "pas d'exclusivités sur Xbox Series X" durant les premières années de commercialisation de la nouvelle génération de consoles.

Problème : les nombreux jeux dévoilés hier lors du Xbox Games Showcase ont soulevé quelques interrogations chez les joueurs quant à leur éventuelle disponibilité sur Xbox One, certains titres comme Everwild ayant vu la console disparaître des plate-formes listées sur leurs sites respectifs.

Le soldat Aaron Greenberg, en charge du marketing chez Xbox, a tenté une première fois de clarifier la stratégie de Microsoft en moins de 280 caractères :

Les futurs jeux First Party sont d'abord développés pour Xbox Series X. Je ne dis pas qu'ils ne sortiront pas sur Xbox One, seulement qu'ils seront en priorité sur Series X, et il revient à chaque studio de décider ce qui convient le mieux à leur communauté au moment du lancement.

Ça y est, vous y voyez plus clair ? Il faudra en réalité voir au cas par cas quels jeux seront transgénérationnels et lesquels ne le seront pas, sachant que les plans pourraient évidemment changer d'ici les nombreuses sorties promises hier par Microsoft. Seule certitude, et pas des moindres : tous les titres dévoilés durant le Xbox Games Showcase seront proposés dès le jour de leur sortie sur le Xbox Game Pass, et c'est déjà - vous en conviendrez - pas mal.