Halo Infinite : 343 Industries dément le report et l'abandon de la Xbox One

Halo Infinite fait de nouveau parler de lui concernant son possible report et sa version Xbox One qui pourrait être tout simplement abandonnée, comme l'indiquaient certaines rumeurs. Le community manager de 343 Industries a tenu à démentir et remettre les points sur les i.

Nous vous en parlions il y a quelques jours, un insider jugé fiable avait donné des informations concernant Halo Infinite. Ce dernier évoquait l'éventualité de l'abandon de la version Xbox One et un report du FPS de 343 Industries pour 2022.

John Junyszek, le community manager du studio, a tenu à démentir les rumeurs :

Hey Eric - we're seeing lots of fake "leaks" out there, so please don't believe everything you read. There are no plans to change our 2021 release or the devices and platforms we'll be supporting. We're building Halo Infinite to be the best it can be on each device/platform 👊